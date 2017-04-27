即巿股評 港股直擊

越秀交通(01052)主要投資及經營收費公路和橋樑，現時持有12個項目，包括廣州北二環高速、湖北隨岳南高速及河南尉許高速等。旗下位於陝西的西臨高速經營權在去年9月結束，並順利移交當地政府。隨着岳南及長株高速相繼實現現金流平衡，有望抵銷西臨高速留下的缺口。集團未來仍會在物色其他高速公路項目，並以廣東沿海地區及中西部經濟省為主，以填補及擴大自身業務。

集團2016年純利按年上升72.7%至9.19億元人民幣，毛利率急增9.5個百分點至65.1%，主要由於核心項目增長理想，以及處置梧州港碼頭51%股權，獲得1.12億元人民幣的收益。每股盈利0.5491元人民幣，派末期息每股0.2港元，全年派息比率為52.5%；若剔除去年8月出售梧州港碼頭的一次性收益，比率維持在60%的穩定水平。期內業務收入增長13.2%至25.19億元人民幣，創歷史新高，其中路費業務收入增長13.4%至25.12億元人民幣，佔比高達99.7%。

截至去年12月底止，負債資產比率降至49.9%，較2015年減少近4個百分點。集團透露，今年會從三方面融資，包括在上海證券交易所發「熊貓債」、向銀行間債券市場發債及向銀行貸款，預計融資金額可達110億元人民幣。

內地《收費公路管理條例》預期於今年底出台，集團正密切關注其動向，並積極推進其他可行性研究。修訂有望補償因政策構成的損失，並提高收費標準及延長公路經營年限(目前旗下收費公路平均授權年限約18年)，集團可望從中受益。

公路運輸剛性需求未變

儘管越秀交通的公路運輸受宏觀經濟影響，但剛性需求未變。預期在社會汽車保有量持續錄得雙位數字增長、居民消費力提升，以及新型城鎮化的推進下，公路運輸需求潛力依然，行業前景可續看好。

近年不少道路收費站已開始使用電子收費模式，以減輕路面阻塞。現時越秀交通的部分道路已實施電子收費模式，預料未來該收費模式將會普及，並有助提高集團收入。越秀交通業務前景穩定，經營現金流充裕，支持其穩定派息。而今年預測股息率貼近6厘，在同業中處於較高水平，亦是其吸引之處。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期越秀交通2017、2018及2019年每股盈利為0.55元、0.59元及0.63元人民幣，給予12個月目標價7.0港元，相當於今年預測市盈率11.5倍，評級「買入」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理