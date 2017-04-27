港股直擊 即巿股評

港股今日期指結算，走勢上頗為關鍵，若能突破24656點，則見20個月高位，重磅股季績備受關注。

美股連續兩日急升後，隔晚三大指數微跌。道指曾升74點，高見21070，尾段向下，以近全日低位收市，報20975點，跌21點。納指微跌不足1點，報6025。

本港時間周四凌晨1時30半，美國財長努欽與特朗普經濟顧問科恩一起舉行發布會公布特朗普稅改方案，特朗普計劃實行自1986年來最大幅度的稅改，其中將聯邦企業所得稅稅率從35%下調至15%；但方案仍需經國會審議才能最終實行。與此同時，美國聯邦政府正面臨著可能關門的風險。除非國會批准一項至少是暫時性的融資決議，否則聯邦政府將在本周五耗盡可用資金。

美國公司業績亦備受關注，截至周三為止已經有181家標普500指數成分股公司公布了季度業績，其中77%的盈利超出預期，67%的營收超出預期。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.08元，較本港上日收市跌0.02元。中移動(00941)ADR收報83.29元，跌0.36元。國壽(02628)ADR收報23.68元，跌0.12元。「三桶油」個別走，中石化(00386)ADR收報6.41元，跌0.02元；中石油(00857)ADR收報5.53元，升0.01元；中海油(00883)ADR收報9元，跌0.07元。

ADR港股比例指數報24554，較周三恒指收市跌23點或0.1%。恒指昨日收報24578點，升122點或0.5%，再創3月21日以來收市新高，連升3日累升536點或2.2%。恒指短期能否一舉突破3月21日高位24656點，對後市發展頗為關鍵，最新恒指熊證重貨區收回水平已上移至24800點。目前恒指14天相對強弱指數(RSI)為61.5，跟70超買水平仍有一定距離，尚欠的是成交動能，港股自4月7日之後，成交未有一日高於800億元。港股今日期指結算，留意市場波動性。

焦點股份

友邦(01299)：今早公布首季新業務價值達到8.84億美元，創上市以來的新高，按年大幅上升五成三，扣除滙兌因素，升幅達到五成半。新業務價值利潤率下跌2.4個百分點，至49.2%。友邦股價昨日升1.9%，見近六個月高位。14天RSI為65.88，未超買。

渣打集團(02888)：昨日收市後公布，截至今年3月底首季除稅前法定溢利為9.9億(美元‧下同)，按年增長98%；按季則扭虧，去年第四季虧損8.71億元。渣打昨晚倫敦股價升近4%。

今日有多家公司公布首季業績，藍籌包括建行(00939)、平保(02318)及中石油；另外，北京汽車(01958)及龍源電力(00916)之季績公布亦受券商關注。

華泰證券(06886)：公布第一季淨利潤13.3億元人民幣，按年增長6.7%。

民生銀行(01988)：公布首季淨利潤141億9900萬元人民幣，按年增長3.6%，每股盈利39分人民幣。

通達集團(00698)：公布首季營業額為17.85億元，按年上升30.47%。

金隅股份(02009)：公布首季盈利4.41億元人民幣，按年增1.92倍。