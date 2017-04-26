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今日 07:28 重要通告 港股直擊

中國投資基金公司折讓兩成「10供1」

中國投資基金公司(00612)建議「10供1」，按每股0.56元發行介乎1.11億股至1.18億股供股股份，集資介乎6200萬元至6600萬元。

供股價相當於昨日(26日)收市價每股0.7元有約20%折讓。

集團預期，所得款項淨額介乎6050萬元至6450萬元，擬將所得款項用於未來投資活動及營運資金用途。集團又指，儘管目前尚未確定特定投資項目，集團擬投資股票及期貨市場，為集團提供機會擴闊收益基礎，稱將根據投資目標及政策繼續物色任何可提供合理回報並屬可接受風險水平內之投資機會及管理投資組合。

下載港交所通告原文

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