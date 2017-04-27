即巿股評 港股直擊 中國財經

聯合國組織Better Than Cash Alliance早前發表報告指出，阿里巴巴旗下支付寶(Alipay)及騰訊(00700)的微信支付(WeChat Pay)在內地日益普及，兩者的流動支付市場交易金額規模由2012年的不足1萬億元(人民幣．下同)飆升至2016年的20萬億元，4年間大幅增長20倍【圖】，難怪騰訊股價近期連番破頂，阿里也穩步邁向歷史新高。

更重要的是，隨着各類電子及流動支付渠道與日俱增，除帶動金融科技快速發展外，也為企業創造更多具價值的嶄新商業模式。用戶透過使用流動支付平台，方便消費之餘，亦可享用網上理財服務。其中，阿里巴巴與天弘基金聯合推出的餘額寶，讓消費者透過賬戶餘額進行低風險投資，從中賺取收益。2013年至2016年間，餘額寶管理的基金規模(AUM)由2億元激增至8100億元，至今擁有逾1.52億名用戶。

互聯網金融服務興起，促進了企業及個人的經濟活動，帶動電子商業的發展。截至2016年9月底止，阿里巴巴旗下螞蟻金服已向411多萬個小微型企業及創業者放貸達7400億元，並透過支付平台的大數據及雲計算建立信用檔案和評分，為更多低收入群體提供借貸便利。

阿里巴巴旗下芝麻信用就是根據註冊用戶的交易數據進行信用評分，至今已為逾3.5億名用戶及3700萬個小型商企作信用評估，預期有關技術未來將進一步應用於公營及私營機構。

騰訊自2014年起推出電子利是，鼓勵用戶把微信支付綁定銀行卡賬戶，進行「搶紅包」活動，成功把社交平台與支付平台結合；推出首周就吸引逾800萬名用戶使用相關服務。今年農曆新年期間，微信紅包的收發總量高達460億封，按年增長46%。

騰訊去年流動支付的月活躍賬戶及日均支付交易筆數均已突破6億，加上今年初面世的「小程序」，料有助進一步提升微信用戶活躍度。憑着用戶黏性及規模效應，相信有關業務未來變現的潛力非常龐大。

社交平台在電子商務的基礎上跟流動支付平台結合，令整個商業生態圈規模增長愈來愈快，其發展經驗對其他積極推行數碼支付的國家及地區而言，甚有參考價值。麥肯錫全球研究所去年一份報告預期，至2025年，支付方式將由現金逐漸轉向數碼，這將刺激發展中國家的國內生產總值增長6%或3.7萬億美元，創造9500萬個就業機會。

港股方面，恒指昨天收報24578點，升122點(0.5%)，連續3天錄得升幅，累漲536點(2.2%)。雖然港股中、短線市寬跌至接近支持區附近後出現反彈，惟日線輪動圖(無基準)顯示，大部分嘗試重拾短期上升動力的板塊未竟全功，目前除了科技行業有望反撲，其他都處於短期跌勢。投資者宜注意各板塊能否在短期內改善走勢，若無明顯反彈，後市有機會出現較深調整。

信報投資研究部

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