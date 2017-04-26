港股直擊 即巿股評

隔晚美股連續第二日顯著造好，道指再升超過200點，納指攻上6000點水平，再創歷史新高。港股兩連升、飆高413點後，今日再創逾一個月高，惟走勢於高位轉爭持。

恒指高開107點，早段升勢反覆收窄至75點，見24531點半日低，其後回勇，最多升181點，見24637點全日高，與3月21日高位24656點僅一步之遙，中午升142點。午後升幅收窄，一度僅升59點，見24515點全日低，收市競價時段造好。恒指收報24578點，升122點或0.5%，再創3月21日以來收市新高，連升3日累升536點或2.2%。大市今日有約750隻股份上升，下跌股約650隻。

全日成交額786.25億元，較上日增加約16.79億元。

國企指數收報10317點，升45點或0.4%。國指三日飆267點或2.7%。

恒指即月期貨收市升93點或0.38%，報24571點，低水7點。

A股靠穩，滬指升0.2%；深指升0.39%。兩市成交額約4307億元人民幣。另外，「滬港通」南下投資港股的105億元人民幣「港股通」額度，全日額度剩餘82.05億元人民幣，用22.95億元或21.9%，為3月21日以來最多，反映北水南下買盤較前積極。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新升11點，報20955。市場觀望美國總統特朗普今日公布稅改計劃。

藍籌股方面，友邦(01299)升1.9%；滙控(00005)升0.5%，兩股貢獻大市46點。另外，建行(00939)升0.3%；工行(01398)升0.8%；中行(03988)升0.5%；港交所(00388)升0.9%。相反，騰訊(00700)曾見244.6元再創上市新高，收市倒跌0.5%；吉利(00175)挫5.4%，為表現最差藍籌；恒安(01044)跌1.8%；聯通(00762)跌1.2%。

焦點板塊

內險股：多隻內險股將公布季度業績，內險股今日造好，國壽(02628)升1.5%；平保(02318)升0.8%；早前獲大摩睇好的財險(02328)升3%，為表現最好國指成分股；中國太保(02601)升2.1%；新華保險(01336)升1.8%；人保(01339)升1.3%。

濠賭股：全線跑出，永利澳門(01128)首季多賺兩成六，收市升4%；澳博(00880)創逾一年半新高，收市升5.6%；銀娛(00027)升4.7%，為表現最好藍籌；金沙中國(01928)升3.7%；新濠國際(00200)升5.4%。

手機零件股：蘋果概念孖寶今早再破頂，舜宇光學(02382)曾見63.95元創上市新高，收市升2.6%；瑞聲科技(02018)曾見109.2元創上市新高，不過收市倒跌0.3%。另外，高偉電子(01415)升1.7%。其他手機零件股亦跑贏大市，通達集團(00698)曾見3.02元創上市新高，收市升1.7%；比亞迪電子(00285)創52周高，收市升4.8%；信利國際(00732)升5.2%。

教育服務股：楓葉教育(01317)中期多賺44.5%，股價曾升一成，收市升8.8%；睿見教育(06068)中午公布中期多賺25%，收市升5.7%；宇華教育(06169)升4%；半新股新高教集團(02001)升1.1%。

焦點股份

萬科企業(02202)：集團收到鉅盛華通知，已把所持有的1億股A股質押。另外，西安市住房保障和房屋管理局指集團旗下兩個項目涉嫌違法銷售，即日起暫停萬科在西安市範圍內的所有開發項目的網簽銷售。萬科收市跌2.6%，為表現最差國指成分股，其A股跌0.92%。

中國恒大(03333)：股價昨日高見9.32元創上市新高，今日尾段顯著回吐，一度挫7.4%，收報8.7元，跌5.9%，成交額達17.94億元。

中國新金融(00412)：獲山東高速注入從事各類租賃業務的山東高速(BVI)國際40%股權，相關一致行動人士增持中國新金融至43.2%。股價曾升39%，收市升29.7%，成交額達7.24億元，創最少3年來最活躍成交。

匯思太平洋(08147)：今早復牌狂飆，一度升1.52倍，收市升78.1%，為表現最好港股。王良海分別購入集團51.59%股權，觸發全購，要約價0.067元。

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