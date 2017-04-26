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今日 16:33 香港財經 港股直擊

吳天海:倘下月通過集資方案 立即接受新收費電視牌照

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有線寬頻(01097)下午召開股東周年大會。主席吳天海表示，將在下月12日前發出特別股東大會通知，並在當月29日舉行特別股東大會，討論新的集資方案，呼籲小股東支持方案。

吳天海指出，倘若大會通過集資方案，有線會立即接受新的收費電視牌照，否則有線將在5月31日牌照到期後停運。他稱，不希望見到這個情況。

對於政府接納有線延遲回覆是否續領收費電視牌照，吳天海稱感到鼓舞，明白有關決定會對客戶、員工及公眾帶來不便，但承諾會將影響減到最低。他又補充道，有線會支持聯營公司奇妙電視在下月14日開台。

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