即巿股評 港股直擊

筆者於4月19日收到讀者鄧先生的電郵提問，為了閱讀本文的讀者瞭解鄧先生的見解及提問內容，在用辭上我作出了修飾，並且有關要約部分，我加入了相關日期並加以解說：

您好聶SIR，我是來自澳門的讀者，已經閱讀聶SIR的專欄有一段時間，你那種根據實際證據來推敲的分析是十分值得參考，但你有無想過「有心人」看了你的文章，將他們想做的事寫出來，他們會怎樣反應，會否發動相反操作呢？

另外，讀者最近留意國際精密(00929)，於2015年底獲深圳的寶安科技有限公司提出全購要約，最初每股作價為1.5元，而於2016年1月25日寄發的通函建議股東「不接受」此價的收購要約，於是要約人上調每股作價至1.7元，但最終仍是只有少量股東接受要約，佔當時已發行股本僅4.06%。雖然如此，寶安科技卻成功在公開市場吸納股份，連同接納要約的4.06%股權，截至2016年7月22日錄得佔權35.01%，多於主席、董事總經理兼執行董事崔少安的當時佔權26.59%，除了成為最大股東，亦令兩位提名人順利加入董事局。到了上月底股權再現重大變動，公司於3月27日晚上發布聯合公告，今次是崔少安賣股寶安科技，每股作價1.95元，待交易完成後寶安科技將佔權50.48%，崔少安佔權則由23.88%降至17.36%，交易也令寶安科技觸發全購要約。我也略為進行基本分析，認為此股業務清晰，主要業務為應用於硬盤驅動器(「HDD」)、液壓設備及汽車零件之精密金屬零件以及其他用途之零件製造及銷售，而最大賣點是機械人業務發展，雖然暫未能產生任何收入，但綜觀港股沒有相關業務的上市公司；中國亦只得數家上市公司有相似業務，認為值得憧憬。未知聶SIR對此股又何看法？

分析成本價是關鍵

從以上分析，相信大家會看出鄧先生是用心研究股份的投資者，對於部分讀者而言，未必對精闢見解，但筆者在意的是鄧先生有著分析股份的熱誠，只要持之而恒，分析的深度總會隨著年日提升，從而邁向成熟。回看鄧先生的提問，有關我對財技股的拆局分析，當然有可能因而令有心人的部署變陣，但只要能掌握有心人的進場成本，而我們又能以相若或是較低的股價進場，最終當有心人托價散貨時，我們總有伺機圖利的機會。

持股兩月賺逾八成

正如在3月10、13和15日於本專欄與大家分析的新銳醫藥(06108)，於3月3日收報0.28元，僅高供股價0.275元一個價位，於3月15日撰文表示暫看有心人未有托價散貨跡象，故此已持貨讀者，要有耐心守候的心理準備。若以3月15日收報0.295元倒數至1月10日(於去年12月9日晚上宣布供股後約一個月) 收報0.31元，股價橫行已超過兩個月，反映守候日子頗長。即或假設讀者看了我的撰文以翌日 (3月16日) 開報0.295元進場，截至上周五 (4月21日) 收報0.52元，歷時也超過一個月，已賺逾七成。相對我在另一專欄分析此股日期為2月23日，並於當日開報0.285元進場，守候近兩個月賺逾八成，若以4月19日高位0.59元計算，則賺逾一倍。也就是說，早於2月23日我已道出有心人的部署，但礙於有心人的成本價就是供股價0.275元，最終托價散貨在所難免，這正是吸引筆者鑽研財技分析的主因。對於不瞭解財技股的投資者，憑著概括的觀念以為買入這類股份屬高風險操作，但基於有心人也要獲利，以及對其成本價之掌握，大多數分析都屬於勝算很高的操作。

短期不似會被炒上

最後談到國際精密，通常一隻股份發布全購要約消息後，倘若有心人想以此消息來炒作，翌日就會拉升股價，這種情況亦反映在國際精密上。不過股價僅升一天 (見於3月29日)，之後一日便見「高開低收」，繼而反覆向下，甚至4月19日收報2.08元已跟3月21日 (翌日開市前宣布停牌，再於3月27日晚上宣布股份交易) 收報2.07元相若，隱約看到有心人在刻意壓價，不除排於要約期間股價會低於要約價1.95元，目的是讓新主進一步收貨。若推斷正確，於要約結果發布後，有心人才會再度托價散貨。由於鄧先生未有提及是否已進場，若未進場，基於鄧先生看好公司業務前景，應有意作中長線投資，不妨等至5月9日要約結果公布後確認股價經已穩定，才考慮是否進場。

聶Sir

電郵：[email protected]

於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

上述內容給讀者予以參考，絕不構成任何買賣股份建議。