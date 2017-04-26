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花旗 中國鋁業(02600)

評級：買入-> 買入

目標價：5.3元->5.3元(較前收市價3.97元有33.5%潛在升幅)

中國鋁業首季多賺20.7倍至3.91億人民幣，花旗發表報告，指中鋁首季經營利潤符合預期，重申「買入」評級，目標價5.3元。

花旗指，中鋁首季稅前盈利為9.22億元人民幣，按年大升近4倍，較該行預測高出14%，主要是財務開支低於預期。花旗相信中鋁將會是內地鋁業供給側改革之主要受惠者，預期內地鋁價有上行空間。

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