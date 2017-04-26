即巿股評 港股直擊

馬卡龍雖未當選，但缸邊友已開定香檳，好似次輪投票必定冇黑天鵝發生咁樣。而侵侵嘅稅改方案只係初步同國會傾吓，未得得國會同意仍未能落實執行，但歐美股市已偷步狂升。德股創咗新高，美股亦重返高位，道指隔晚一度重上二萬一點。而港股連升兩日進帳超過400點後，今早進一步挑戰3月高位，24500點嗰堆熊仔全部陣亡。

恒指高開107點，曾回落至24531點，都仲係高過噚日收市價，之後內地股市由跌轉升，港股升幅擴大至最多升181點，高見24637點，與3月高位24656點僅一步之距。可惜喺內地股市升勢回順後，港股硬係差啲力水，始終未能成功突破。半場恒指報收24598點，升142點；國指則升68點，報收10340點。

雖然半場仲未升穿上月高位，但唔代表港股要返轉頭，除非今日穿頭破腳，否則可以喺24500點之上要儲一儲力，24656點呢個位其後仍有機會突破。尤其呢兩日港股都喺歐洲佬入場後發力，跟北水齊齊鬥搶貨，下半場仍有機會破頂，上埋24700，皆因24600-24699熊仔街貨有限，破得頂又點會唔手軟，剷埋上24700樓上殺熊，淡友真係徹底投降。

騰訊(00700)強不可擋，新高再新高，今日半場再創244.6元新高，半場報收244元，再升1.2元或0.49%。友邦(01299)半場升1.7%，為恒指貢獻31點升幅，係最大貢獻嘅藍籌股。雖然內地監管機構盯緊內銀同內險，但呢兩個板塊仍錄得唔錯表現，缸邊友彷彿對加強監管一事忘記得一乾二淨。

科網股強勢依然，但個別股份回氣，升幅大為收窄，更有部份股份好似中國軟件(00354)喺獲利沽壓下，創完新高倒跌。之前強勢嘅內房股升勢放緩，高位整固回吐幅度唔算大，北水開始減持中國恒大(03333)，半場跌3%，內房股中算跌得多。

下星期五‧一黃金周，濠賭股普遍做好，銀娛(00027)跟金沙中國(01928)升逾3%，係表最好藍籌股。永利澳門(01128)同新濠國際(00200)齊創年內新高，雙雙升逾4%。

弱勢股已展開反彈

大市升跌比例好壞參半，強勢股繼續強勁，但弱勢股已展開反彈，開始又有資金吼番啲落後弱勢股。只係阿Man一向都話炒股要跟紅頂白，弱勢股除非扭轉跌勢，否則唔好隨便博撈底，所以就算油價止跌，但「三桶油」之中，目前亦只有中石化(00386)跑贏，今日股價喺6.4附近，算係一個上車靚位。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)