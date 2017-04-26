港股直擊 即巿股評

隔晚美股連續第二日顯著造好，道指再升超過200點，納指攻上6000點水平，再創歷史新高。港股兩連升、飆高413點後，今早續創逾一個月高。

恒指高開107點，早段升勢反覆收窄至75點，見24531點半日低，其後回勇，最多升181點，見24637點半日高，逼近3月21日高位24656點。恒指中午收報24598點，升142點或0.6%，大市成交額409.61億元。

國企指數報10340點，升68點或0.7%。

A股半日靠穩，滬指升0.36%；深指升0.42%。

藍籌金融股領漲，友邦(01299)升1.7%；滙控(00005)升0.8%；平保(02318)升1.5%；國壽(02628)升2.6%。另外，騰訊(00700)曾見244.6元創上市新高，半日升0.5%；中移動(00941)升0.4%；兩電與政府簽署新利潤管制協議，兩家公司中券商普遍較看好中電(00002)，股價半日升0.4%。相反，內需藍籌跑輸，旺旺(00151)跌1.8%；恒安(01044)跌1.3%；蒙牛(02319)跌1.1%；吉利(00175)跌1%。

焦點板塊

濠賭股：全線跑出，永利澳門(01128)首季多賺兩成六，半日升4.8%；澳博(00880)創逾一年半新高，半日升5.4%；銀娛(00027)升3.8%，為表現最好藍籌；金沙中國(01928)升3.7%；新濠國際(00200)升4.6%；美高梅中國(02282)升1.4%。

手機零件股：蘋果概念孖寶今早再破頂，舜宇光學(02382)曾見63.95元創上市新高，半日升3.4%；瑞聲科技(02018)曾見109.2元創上市新高，半日升1.4%。另外，高偉電子(01415)升2.9%。其他手機零件股亦跑贏大市，通達集團(00698)曾見3.02元創上市新高，半日升1.7%；比亞迪電子(00285)升5.5%；信利國際(00732)升6.5%。

焦點股份

萬科企業(02202)：集團收到鉅盛華通知，已把所持有的1億股A股質押。萬科半日曾見20元創逾個半月低，半日跌3.1%，為表現最差國指成分股，其A股半日跌0.49%。

中國新金融(00412)：獲山東高速注入從事各類租賃業務的山東高速(BVI)國際40%股權，相關一致行動人士增持中國新金融至43.2%。股價曾升39%，半日升32.8%，成交額達7.04億元，已創最少3年來最活躍成交。

匯思太平洋(08147)：今早復牌狂飆，一度升1.52倍，半日升1.14倍為表現最好港股。王良海分別購入集團51.59%股權，觸發全購，要約價0.067元。

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