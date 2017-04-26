港股直擊 即巿股評

中國新金融(00412)最新升37.5%，報0.44元，創逾一個半月高，成交額達7.01億元，已創最少3年來最活躍成交。

集團昨日收市後公布，向主要股東山東國際收購從事各類租賃業務的山東高速(BVI)國際40%股權，總代價約15億元，將發行50億股代為支付，每股發行價0.3元，較昨日收市價0.32元折讓6.25%。

交易完成後，山東國際及其一致行動人士持股將由28.5%增至43.2%，將申請清洗豁免，交易不會觸發全購。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。