港股直擊 即巿股評

政府與兩間電力公司簽訂新一份利潤管制協議，准許回報率由目前的9.99%，降至8%，同時增加燃料費調整次數。「兩電」中，券商普遍看好中電控股(00002)。

德銀認為新管制協議的准許回報率符合預期，並相信其他條款改變對兩電盈利影響輕微，維持中電、電能實業(00006)及長江基建(01038)「持有」評級，目標價分別為74元、66.6元及60.4元。德銀相對看好中電，主要是盈利前景較為明朗，在澳洲業務有較高電價，而中電市盈率亦較同業吸引。

瑞信則認為新的准許回報率較市場預期為低，預期對中電及港燈(02638)股價短線帶來負面影響，因為兩家公司盈利分別有七成及100%來自本港，預期到2019年，中電及港燈盈利分別會跌一成三及三成三，未來派息亦會減少，維持兩股「跑輸大市」評級，目標價分別為68元及5.1元。

瑞信指，在低息環境下，中電股價已升至歷史高位，市場忽略監管風險，認為投資者買長建或電能會是較安全選擇，分別維持「跑贏大市」評級，目標價82元及78.5元不變。

麥格理表示，兩電新的准許回報率較市場預期低，但新協議延長至15年，較長的監管機制對中電有利。

花旗較為看好中電，因為集團盈利增長來自澳洲，而預期港燈將會在2019年開始削減派息，維持公用股首選長建，主要有併購因素刺激，以及獲得來自電能的資金支持。