即巿股評 港股直擊

雖然近日港股走勢平平，但騰訊(00700)卻有本事逆市造好，進一步確立其股王地位。騰訊作為科網股龍頭，除了是投資者的寵兒外，亦是上市公司的優質合作夥伴，最新的例子有遊戲股百奧家庭互動(02100)。

在4月20日的up2017騰訊互娛年度發布會上，騰訊集團副總裁兼騰訊影業首席執行官程武宣布，與百奧家庭互動旗下泛娛樂IP運營方——「百漫文化」達成戰略合作，並針對百漫出品漫畫《西行紀》的IP泛娛樂化發展成立《西行紀》IP製作委員會，統一對IP的開發、授權進行規劃。現雙方已計劃於2017年後期發布《西行紀》3D網路動畫片，會借鑑日本動畫的製作模式，帶來優質觀感。

據悉，百奧與騰訊是次全方位戰略合作，將會圍繞出版、漫畫、動畫、遊戲和影視這五方面來逐級價值遞增，因此《西行紀》採取漫畫先行，動畫、遊戲和影視後上的策略，以確保IP化進程順利進行。從雙方優勢上看，百奧擁有優秀的內容製作及IP管理能力，再配合騰訊強大渠道和影響力，強強聯手料產生協同效應，達到IP價值最大化效果。雙方透過泛娛樂化的全產業鏈合作，共同分享所得利益，相信將有助為長期合作打好根基。

從數據來看，《西行紀》已上線一年全網點擊數據就超過30億，在漫畫用戶中拿下了9.8分的超高口碑，可見項目極具潛力。擁有港漫熱度第一IP，自然不難理解百奧為何受騰訊青睞。除了在國內炙手可熱，《西行紀》的海外計劃已啟動，推廣至歐洲、韓國等市場，加快國際化進程。

近年來，發展IP業務已成為遊戲公司擴大優勢的突破口，百奧早已順應時勢涉足收購和開發IP業務。事實上，除了《西行紀》這個重磅打造的明星IP外，百奧已於2016年推出的項目有「造物法則」，今年計劃推出的有「絕行者」及「吞天記」，都是受用戶追捧的S級漫畫。正如集團的IP戰略所述，先以漫畫捕獲二次元核心用戶，這類優質用戶對IP有極高的忠誠度，並以此基礎後續擴大覆蓋到動畫、電影、遊戲、周邊等衍生領域，產生多元化收益。公司通過把握多年遊戲產品所積累的IP雛形和粉絲基礎，相信有能力孵化出受歡迎的IP，有《西行紀》成功案例在前，以後不排除和其他優秀企業有深入合作，進一步開發有潛力的IP，將產品延伸至一系列衍生或改編產品，強化自有IP。

自從百奧夥拍騰訊合作的消息傳出後，兩者的股價走勢皆向好，可見市場對雙方的合作反應甚為正面。近期科技板塊再次成為投資者的焦點，相信只要後續項目進程和投資氣氛配合，百奧有機會再挑戰0.9港元或以上的水平，值得憧憬。

楊衡瑞

深信善用科技+知識可改變世界，透過網絡分享股票投資、理財及金融圈趣聞