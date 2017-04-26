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今日 09:41 港股直擊 即巿股評

【技術戰室】北控水務走勢維持一浪高於一浪

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大華繼顯(香港)策略師李惠嫻表示，北控水務集團(00371)股價於4月時高見6.44元，但受制2015年10月的前浪頂(約6.50元)阻力，其後回吐，回落至50天線(約5.80元)附近有支持，昨日以大陽燭回升，升越20天線(約6.00元)，整體走勢維持一浪高於一浪的形態，後市有望再度挑戰約6.50元的阻力。

她續稱，惟MACD及淨值成交量(OBV)顯示上升動力較之前轉弱，一旦向下跌破50天線(約5.80元)，料將下試5.50元。

她補充，預期有關目標將在約1個月達到。

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