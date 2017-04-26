即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開高走，全日波幅242.05點。恒指收報24,455.94點，升316.46點或1.31%，成交金額769.46億元。國指收報10,272.07點，升164.44點或1.63%；上證收報3,134.57點，升5.04點或0.16%。兩市合計成交3,868億元。三個指數都向好，當中以港股走勢較佳。

恒指以陽燭收市，最高升至24443.96點，創3月30日以來高位。恆指重上20 SMA之上，並進一步靠近保歷加通道頂部 (約24499)。

中國中央政治局會議指出，將加強金融服務實體經濟，高度重視防控金融風險；重申繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。中國發改委指出，經濟運行仍存在不確定、不穩定因素，二季度用電增速料比一季度小幅回落。消息料利淡電力板塊。

中國計劃2021-2030年能源消費總量控制在60億噸標準煤以內，非化石能源佔能源消費總量比重達20%左右，天然氣佔比達15%左右。中國一季度風電棄風電量下降了約30%，因停批新項目減少產能過剩。

美國高級政府官員指出，特朗普周三公布的稅收計畫，將考慮納入育兒免稅額。美國4月份消費者信心指數下降至120.3，從16年高點回落，數字亦低於預期的122.5。美國3月份新建住宅銷量意外上升5.8%，折合年率62.1萬套，為去年7 月份以來最高水平；數字高於預期的58.4萬套。2月份20城房價指數同比上漲5.9%，連續第五個月加速。

美股三大指數向好，其中納指更升破6000點，創歷史新高。今早亞太股市向好，港滙因港美利差擴闊而偏軟，跌至7.7813，創一年低位。夜期及ADR上升，料恒指可高開，阻力在24600水平。

個股介紹：

通達集團(00698) 的主要業務為從事電器產品零部件生產；為電子產品及電器提供金屬外殼及其他五金部件；及提供塑膠機頂盒及生產體育產品。

集團在2016財年錄得營業額78.25億元，按年升28.8%；毛利18.85億元，按年升24.7%：股東應佔溢利10.04億元，按年升42.8%。毛利率及凈利潤率分別為24.1%及12.8%。每股盈利17.50港仙，未期息每股3.2港仙，派息率達30%。

集團日前宣布有關分拆手提電腦及平板電腦外殼製造業務上市之申請失效，並在4月20日再次提交新申請。

參考彭博數據，集團的2017年預測市盈率為13.47倍，周息率2.3%。股份昨收 2.91元，上望 3.3元，止損設於 2.72元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。