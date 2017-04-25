重要通告 港股直擊

卓爾集團(02098)就沽空機構格勞克斯(Glaucus)狙擊豐盛控股(00607)當中提及該公司部分作出回應，否認報告中所有不實陳述及推斷，報告所載資料未經充分考慮相關事實，保留負責該報告的有關實體或相關個別人士採取法律行動及其他補償之權利。

報告指集團股價受到操縱，卓爾表示，未知悉有任何情況表示集團股價受到操縱，該報告錯誤認為其股價上升原因僅由於豐盛對集團股本投資所致，繼而股價被操縱，完全忽視集團過去三年由從事傳統房地產開發商轉型為一站式智能交易平台的戰略及業務轉型。

卓爾澄清，該公司並未向豐盛主席發行新股。據該公司所知聯席主席閻志將所持7.83%股份，以每股2.7元轉讓給豐盛主席。該等收益用於其對集團一幢非核心專案的寫字樓收購，並進一步確認當時集團發行的1億美元可轉換債券的未償還債務並未有違約。

集團表示，目前持豐盛已發行股份3.45%。集團於2015年6月購買豐盛股份為獨立交易，與豐盛其後購買集團股份無關，並不擬在豐盛與集團之間互相持股作為交易的一部分。

另外，集團稱，質押其於豐盛股份作為融資抵押是企業融資業內之最為慣常之市場做法之一。該報告根據無理及有誤邏輯，誇大集團提供抵押品的潛在影響，為市場及潛在投資者提供誤導訊息。

卓爾強調集團財務狀況仍穩健，報告指稱集團過往及現在仍是一間陷入嚴重困難的公司，並非屬實且毫無根據。