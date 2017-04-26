即巿股評 港股直擊

澳門賭場收入自去年8月結束持續26個月的跌勢後，當地博彩業踏入復甦跡象。據澳門博彩監察協調局發布，今年3月份博彩毛收入按年上升18.1%至212.32億澳門元，首三個月則升13%至634.79億澳門元。

由於去年上半年仍錄得較低基數，相信次季同比增長仍為雙位數字。另方面，延期多時的氹仔北安新碼頭將於5月啟用，預期出入境人次處理量較臨時碼頭多3至5倍，可將部分澳門半島的遊客吸引至路氹。

在路氹持有多個項目的金沙中國(01928)，可值留意。截至去年12月底止，集團全年經調整EBITDA增加0.9%至22.4億美元，惟純利下跌16.1%至12.24億美元，收益淨額減少2.5%至66.53億美元，主因年內澳門整體博彩市場持續放緩所致。

受貴賓業務量減少影響，來自娛樂場的總收益淨額下跌2.8%至55.7億美元。旗下各娛樂場表現方面，澳門威尼斯人收益淨額按年減少1.4%至24.74億美元，非轉碼入箱數目跌2.5%至68.56億美元，非轉碼贏率(中場淨贏率)為25.2%；金沙城中心收益淨額減少11.1%至16.47億美元，非轉碼入箱數目跌0.6%至59.92億美元，非轉碼贏率為20.2%；至於去年9月中旬開業的澳門巴黎人，收益淨額為3.53億美元，非轉碼贏率僅18.5%，明顯低於其他賭場。

下月5日派發首季業績

不過，澳門巴黎人的開幕，仍對整體業務帶來好處。年內非博彩收益總額有所增加，零售購物中心收益增長5.8%，酒店套房入住率增長12%；旗下項目人流升8%至7,400萬人次。而澳門巴黎人首110日業務營運期間的入住率達90.5%；加上金沙中國的中場業務收益見明顯增長，而且非博彩業務的配套為同業中最多元化，包括新開業的巴黎人，以及主要客運金光飛航等，有效帶動中場業務及整體盈利增長。

隨著近年內地房地產及其他資產價格高企，創造財富效應，加上來自內地的政策風險降低，博彩中介人流動性轉強等因素，均可繼續推動澳門賭業的復甦。金沙中國將於5月5日公布季度業績，由於新賭場巴黎人於去年第三季度開幕，因此去年首季仍是屬於低基數，有關業績可值憧憬，投資者可先作部署。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期金沙中國2017、2018及2019年每股盈利為0.191元、0.214元及0.235美元，給予12個月目標價40.0港元，相當於今年預測市盈率26.9倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理