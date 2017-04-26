即巿股評 港股直擊

法國總統選舉民調顯示中間派候選人馬克龍勝算高，法國脫歐陰霾減退，歐美股市造好，帶動昨日亞太區股市向上。恒指高開65點後升幅擴大，並以全日高位24455點收市，升316點，大市全日成交額769.46億元。法國總統大選的憂慮消除後，短期內相信外圍走勢會受美國企業業績及特朗普稅務改革方案主宰。本周三，美國總統特朗普將公布稅務改革的具體方案，另本周Alphabet及亞馬遜等跨國企業將公布業績，這些都對美股走勢有重大影響，同時也間接影響港股走勢。

筆者認為傳統「五窮、六絕」很可能會再出現， 五、六月皆為股市傳統淡季，股市在五月前先反彈再尋底也絕不出奇，故現階段不宜見市況反彈而高追，除非出現明顯的轉勢訊號。現時應保持候低吸納的策略，選股方面可留意華晨中國(01114)，截至去年12月底止年度，該公司純利36.8億元人民幣，按年上升5.4%；每股盈利73.103分人民幣，營業額51.3億元人民幣，增長5.4%。期內華晨寶馬銷量達31萬輛，按年增加8%；純利貢獻按年增加4.5%，至40億元人民幣。華晨寶馬作為最主要的合營品牌，由於今年至2020年華晨寶馬將持續推出新產品，未來料可帶動業績。今年首兩月華晨寶馬銷量已按年增加了44%，其管理層也對華晨寶馬今年及之後的銷售感到樂觀。

其股價自三月底升穿14元後開始出現調整，惟調整幅度不算太大，整體一浪高於一浪的形態仍未被破壞，近日股價開始重拾上升動力，建議可候12.2元買入，目標14元，跌穿11.5元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益