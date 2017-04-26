港股直擊 即巿股評

外圍股市顯著造好，港股昨日創本月新高後，短期有望挑戰上月阻力，惟成交能否配合是關鍵。

隔晚歐美股市繼續收高，法國股市創九年新高，德國股市創歷史新高。美股道指連續兩天大漲逾200點，收市升232點報20996。納指史上首次站上6000點，收升0.7%，報6025點。公司業績方面，杜邦、3M、卡特彼勒和麥當勞的業績均超過分析師的預期。本周較後時間將公布業績的大型公司還包括波音、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、微軟和通用汽車等。

市場的關注焦點已從歐洲政治局勢轉移到美國事務方面，其中包括美國總統特朗普承諾將在周三公布的稅改計劃。至於投資者近日還在擔心美國政府國庫空虛，可能在本周六關門的消息，不過有關憂慮可能有所減輕，主要是特朗普放棄了要求為邊境牆建築提供融資的計劃。本周日(30日)將是特朗普擔任美國總統的第100日。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.17元，升0.37元。中移動(00941)ADR收報83.32元，升0.12元。國壽(02628)ADR收報23.39元，跌0.06元。紐約期油在49.5美元水平徘徊，中海油(00883)ADR收報9.06元，跌0.02元。中石化(00386)ADR收報6.45元，升0.02元；中石油(00857)ADR收報5.54元，升0.01元。

ADR港股比例指數報24543，較周二恒指收市升87點或0.36%。恒指昨日以全日最高位收市，收報24455點，升316點或1.3%，有近千隻股份上升。另外，股價高於50天線比率的中線市寬在支持區附近有改善，升2個百分點報39.9%。恒指短期阻力參考3月21日高位24656點，支持位參考50天線約24050點附近，港股能否再進一步，很視乎成交能否增加至900至一千億元。

焦點股份

今日有多家公司公布首季業績，包括：民行(01988)、金隅股份(02009)、福耀玻璃(03606)、中聯重科(01157)、第一拖拉機(00038)等。

馬鋼(00323)：首季股東應佔盈利為9.02億元人民幣，去年同期則為虧損3.48億元人民幣。

豐盛控股(00607)：遭沽空機構格勞克斯(Glaucus)狙擊，相關股全線下挫。豐盛停牌前報2.52元，跌11.9%。公司在昨晚發通告，指沽空機構的指控涉及誤導性聲明及沒有事實根據的揣測。該公司正草擬一份公布，就有關指控作出回應。

莎莎國際(00178)：發盈警，截至今年3月底止全年溢利，預期將按年下跌10%至20%；去年盈利為3.83億元。另外公布第四季度港澳地區同店銷售增長1.3%，為連跌八個季度後首次轉升。

中交建(01800)：公布首季新簽合同額1513.07億元人民幣，按年增長40.25%。

中國鋁業(02600)：公布首季股東應佔盈利3.91億元人民幣，按年增長20.69倍。