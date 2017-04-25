重要通告 港股直擊

正在臨時清盤中的蒙古焦煤(00975)宣布，作為債務重組的一部分，將配發10.29億股予不少於6名收受人，佔已發行股本11.11%及擴大後股本10%，涉資1.25億美元(約9.76億港元)。

集團稱，發行新股作為債務重組的一部分，為若干現有債務進行再融資，不會就發行新股獲得任何現金所得款項。

每股新股隱含價約0.95元，較昨日收市價0.239元，溢價約2.975倍。

債務重組還包括優先抵押融資重組、票據重組、及承兌票據重組，其各自互為條件，並須香港及開曼法院批准，以及美國破產法院認可。