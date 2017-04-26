即巿股評 港股直擊

美國總統特朗普上周高調宣布稅務改革有望最快本周三出爐，個人和企業稅率降幅之大將是史無前例。另一方面，法國政治陰霾消散，市場相信中間派候選人馬克龍(Emmanuel Macron)勝選高唱入雲，大大降低法國脫歐的可能性，刺激隔晚歐美股市齊齊破頂。

作為上任百日蜜月期的最後刺激，特朗普誇口美國史上最大規模的減稅措施即將出台，希望藉此扭轉未能廢除奧巴馬醫改造成的弱勢形象。特朗普的稅改計劃無可避免會被拿來與上世紀列根總統推行的稅務大改革作對比，亦即1981年及1986年兩次大型稅改，把個人利得稅最高稅率由70%降至28%，企業稅率由48%減至34%。事實上，特朗普和列根上任後面對的種種問題皆有相似之處。

白宮預算及管理辦公室總監馬爾瓦尼(Mick Mulvaney)指出，詳盡的減稅計劃要待6月才正式公開，意味本周特普朗宣布的只是稅改構思與稅率修訂目標，不排除消息會令美股短暫興奮一下。尤其有分析指出，企業稅率每降1個百分點，理論上能令美企每股盈利(EPS)增加1.31美元。因此，假設特朗普主張的企業稅率由35%降至15%付諸實行，有機會換來美企每股盈利上升26.2美元，意味今年標普500指數成分股平均每股盈利增長達到20%，至157美元。

然而，美國政府如何削減開支財政，以填補預期未來10年稅收減少2.4萬億美元的財政黑洞，肯定是一大疑問。若未能審慎控制，恐怕將步上列根任內財政赤字暴增的後塵，當時財赤相對GDP比例由列根上任首年的2.6%，飆升至1983年的6%。

港股方面，受外圍造好帶動，恒指昨天重越20天線(約24213點)，午後升幅擴大至逾300點，收市競價時段被「嘜高」，最終報24455點，彈316點(1.3%)，創3月21日以來收市新高。國企指數報10272點，升164點(升1.6%)。大市全日成交增加至769.46億元，上升股份比例由周一的39%回升至65%。

由於港股目前中、短線市寬跌至接近支持區頂部位置，按照往績，短期內出現技術性反彈亦屬合理，但回升力度及質素有待觀察。信報香港資金流向綜合指標自3月24日起持續走低，近日與恒指走勢更呈現背馳。

該指標下滑的其中一大因素正是港元滙價年初以來持續偏軟，昨天更跌至去年2月18日以來新低【圖】，顯示有資金部署撤離港元。

惟現階段港元拆息變動不大，與供樓按息相關的港元一個月銀行同業拆息(HIBOR)更見微跌，非常詭異！歷史軌跡顯示，港元兌美元滙價反覆走低，通常會構成港股回調壓力。本報EJFQ系統內的新興市場資金流指標顯示，近日區內持續見資金流入，新興市場股滙暫無大礙，惟這更突顯了港元斯人獨憔悴。若港元滙價持續走弱，港股後市難逃調整。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容