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今日 21:51 重要通告 港股直擊

協盛協豐已付購亞視代價 將申債務償還

協盛協豐(00707)公布，該公司已全數支付收購亞視銷售股份及債務的代價。根據法庭今日頒令，法庭已經撤去亞視臨時清盤人。有關亞視清盤呈請的押後聆訊日期已定於5月15日。

為完成亞視的重組安排，該公司全資附屬公司星鉑須辦妥一連串主要安排，包括將向亞視債權人提呈並須獲法庭批准的債務償還安排；法庭頒令撤回對亞視發出的清盤呈請；重組亞視的董事會；亞視在新董事會的管理層領導之下恢復正常運作。

該公司認為，上文所述有關該公司進行收購事項的最新進展狀況，不會對其業務運作產生嚴重影響。

下載港交所通告原文

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