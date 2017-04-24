今日 21:45
重要通告
港股直擊
粵海置地(00124)公布截至今年3月底止第一季，股東應佔溢利688.4萬元，按年減少57.74%。
另外，收入下跌89.71%，至2691.1萬元，主要由於期內只售出少量住宅單位。
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The role of China’s demonstration zones
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