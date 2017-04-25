港股直擊 即巿股評

今日跟進兩隻之前文章提及的股份。1月19日文章《藍鼎供股一箭多鵰》中提到「想入場的散戶則不需急於一時，假設志在收貨，最快供股截數後才會有像樣升勢。」

藍鼎國際(00582)今日以全日高位0.063元收市，連升兩日累計有18.9%升幅，較供股價0.05元高26%。以藍鼎的「往績」，這些不算是甚麼升幅。集團今日收市後公布，供股總共獲85.83%認購，餘下獲包銷。控股股東仰智慧供股加包銷後，增持至46.15%已發行股本。

至於供股申請方面，涉及41份暫定配額申請和24份額外供股申請，扣除仰智慧，即有40人(假設額外供股由參加暫定配額供股人士提出)參與，減去仰智慧根據暫定配額認購的約353億股，即該40人認購約530億股，平均每人涉及超過6000萬元資金。用6000萬元幫一隻仙股供股，是你會做的投資嗎？

到這裏是一般炒作供股的「分析」，為貫徹本欄宗旨，請留意供股股份明天派送，周四(27日)將開始交易，而同日每手買賣單位將由5000股更改為6萬股，可以預期未來一周股價走勢將較波動，甚或下試0.05元供股價水平，忌高追，手痕想入場，少注玩玩過癮就好。以藍鼎股價的波動往績，升上亳股不為奇，再打回原形變仙股也不為奇，留意高風險，長線合股機會亦大。

另一隻是本地小型工廈發展商星星地產(01560)，於上月初《星星地產變相拆細》出現，股價一直堅守上升裂口，派紅股議案於4月27日(本周四)股東特別大會審議，一旦獲通過，5月4日(下周四)將除權，若股價開動或可上試3元(即除權後的1.5元)水平。另外，如有興趣取得紅股，留意剩餘可進場時間不多，而除權前後股價亦勢將波動。

陳鎮強

信報投資研究部

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