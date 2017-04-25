港股直擊 即巿股評

法國總統選舉選情較為明朗化，帶動隔晚歐美股市造好，港股昨日反覆高收後，今日升返廿天線，大市成交額增加，多隻股份破頂。不過，豐盛控股(00607)遭沽空機構格勞克斯(Glaucus)狙擊，相關股全線下挫。

恒指高開65點，早段升幅一度收窄至62點，見24201點全日低，其後重上20天線(約24213點)，半日最多升268點，中午升227點，午後升幅進一步拉闊，恒指升逾300點，收市競價時段嘜至全日高。恒指收報24455點，升316點或1.3%，創3月21日以來收市新高，連升兩日，累漲413點或1.7%。大市今日有近千隻股份上升，下跌股逾450隻。

全日成交額769.46億元，較上日增加約114.41億元，為4月7日以來最高。

國企指數收報10272點，升164點或1.6%。

恒指即月期貨收市升286點或1.18%，報24478點，高水22點。

A股回升，滬指升0.16%；深指升0.73%。兩市成交額約3869億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新升48點，報20744。

藍籌股方面，騰訊(00700)U盤嘜至242.8元再創上市新高，升幅2%，成交額45.22億元；滙控(00005)升1.3%；友邦(01299)升1.1%，3股貢獻大市105點。長和系普遍造好，長和(00001)升1.9%；長建(01038)升2.4%；長實地產(01113)升1.2%；不過電能(00006)遭大和資本降目標價，收市跌0.4%。另外，東亞(00023)升3%；中石化(00386)升2.1%；招商局港口(00144)升3.2%，為表現最好藍籌。相反，旺旺(00151)跌0.4%；蒙牛(02319)跌0.8%。

焦點板塊

中資金融股：A股回升，中資金融股領漲大市，建行(00939)升1.9%；工行(01398)升2.2%；平保(02318)升1.9%；國壽(02628)升2%；中行(03988)升1.9%，5股貢獻大市105點。另外，郵儲銀行(01658)曾見5.18元創上市新高，收市升1.8%；農行(01288)升2.3%；財險(02328)升2.7%，為升幅最大國指成分股。

科網軟件股：隔晚美國納指創歷史新高，本港除了龍頭騰訊破頂，個別股份表現突出。IGG(00799)急升10.9%，報11.78元創上市新高；擎天軟件(01297)升3.4%；中軟國際(00354)升3.5%；博雅互動(00434)升2.5%；科通芯城(00400)升2%；美圖(01357)升2.1%；天鴿互動(01980)升5.5%。

內房股：另一跑贏板塊，中國恒大(03333)昨日進行年內第7次回購，股價曾見9.32元創上市新高，收市升5.4%；中少型內房寶龍地產(01238)亦創上市新高，收市升11.2%。另外，華潤置地(01109)升2.3%；富力(02777)升3.7%；中國金茂(00817)升3.5%；融創中國(01918)升3.4%；合景泰富(01813)升3.1%。

焦點股份

豐盛控股(00607)：遭沽空機構格勞克斯(Glaucus)狙擊，上午中途停牌，停牌前報2.52元，跌11.9%。集團旗下中國高速傳動(00658)挫4%。格勞克斯預料豐盛控股股價將會大跌七至八成，又指集團內部人士透過股價上升作為「掩眼法」(smokescreen)，以掩飾集團向主席及其家族轉移公司最有價值的資產。另外，持有豐盛9.88%的中國華融(02799)挫9.3%；與豐盛互相持股的卓爾集團(02098)曾挫7.6%，收市跌2.4%。豐盛投資的衍生集團(06893)、實力建業(00519)及密迪斯肌(08307)，收市分別跌3.6%、跌12.1%和2.8%。

ASM太平洋(00522)：今早低開5.5%，甫開曾挫6.2%，收市跌3.3%，由於配股上板，成交額達30.77億元。集團控股股東ASMI按每股作價105元，配售2000萬股予機構和其他專業投資者，佔已發行股本約4.9%。配股價較昨日收市價折讓8.54%，ASMI套現21億元，完成後持有約34%股權，為ASM太平洋最大股東。

中彩網通控股(08071)：午後狂飆，曾升97.8%，見0.295元，收市升84.6%，為現最好港股，成交額1.19億元。集團早前公布獲杭州恩牛入主，交易觸發杭州恩牛須提出全購，每股作價0.082元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。