即巿股評 港股直擊

不計今日，港股4月尚餘三個交易日，即使今日創本月高位24441，至今整個4月上下波幅只有717點，過去十二個月都未見過如此窄幅，莫非好戲在後頭。

成交將決定後向，在沒有特大利淡黑天鵝事件發生下，大市要跌亦只會陰乾跌，但相反恒指要一舉升穿3月21日24656點之高位，必要過千億成交配合，有趣是進入「五窮月」，人人審慎行事，醒目資金要推高大市有難度，必需有重大利好消息配合，更何況大市升跌比例、強勢弱勢股指數，以及股價高於50天線之中線市寬，均反映「市底」質素相當平平，故暫時勿太興奮。

揀股方面，今日用EJFQ「精明選股」幫手，選項如下：1）市值高於20億元；2）EJFQ勢頭轉強；3)市賬率(P/B)低於1倍；3) 50日高位回落至少10%；4)1年相對恒指升10%；5) 分析員評級數目大於5。

篩剩19隻，較看好華虹半導體(01347)及太平洋航運(02343)，前者為內地最大200mm晶圓生產商，去年收入及溢利創新高，管理層今年仍看好增長，現價10.64元，升1.5%，息率有2.8厘，估值較中芯(00981)吸引，且看中短線能否突破11.3元阻力。

太平洋航運首季集團乾散貨船日均租金升幅強勁，富瑞近日出報告維持「買入」評級，目標價2.1元，現價1.51元，升1.3%，重上100天線，可望重納升軌，先睇1.65元。

羅崇博 (杜比)