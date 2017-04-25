即巿股評 港股直擊

雖然法國總統大選仲有次輪投票，但缸邊友當馬克龍當選一樣，認為法國可以定過抬油唔脫歐，唔怕次輪投票會有黑天鵝。歐美股市隔晚大升，港股承接外圍升勢，半場愈升愈有。

恒指高開65點後，係咁矣落過24201點半日低位，但重磅股幾乎全面做好，就連內地股市呢塊絆腳石亦扭轉跌勢回升，恒指發力收復埋條20日線(24207點)，企喺多條移動平均線之上，恒指重上24400，半日高位見24408點，中午報收24366點，升227點。國指喺內銀股帶領下跑贏，中午報收10240點，升133點。半場整體升跌比例有改善，至少唔會好似噚日咁，下跌股份減少至五百幾隻，上升股份則增加至超過八百隻。

騰訊(00700)高處未算高，破頂股真係唔好估頂，之前畫完幅圖諗住騰訊上到240.5元都係盡頭要抖抖，誰知今日連續第四日創新高241.2元，半場報收240.4元，睇吓收市又係咪240.5元過唔倒。

喺法國大選首輪投票之前，冚世界都睇港股要試低位，結果又係落到23800點即反彈，23500點這麼近，那麼遠，結果又係一地眼鏡。正因為太多人睇淡，個市偏偏唔落去，臨近結算嚟見月內高位，恒指仲大有條件補埋24465點個裂口。補完企穩上面當然向上爆，亦有可能係托高結算，補完裂口再行區間。

今日又有沽空機構出手，指豐盛(00607)係有史以嚟最大股票操控事件，而且將豐盛跟停牌已久嘅漢能(00566)、輝山(06863)同埋市值蒸發超過九成嘅德普科技(03823)相題並論，指豐盛股價至少要跌七八成。豐盛跌咗11.8%玩停賽，未知公司要點解畫，不過沽空機構又唔係次次齋吹，所謂空穴來風必有因，豐盛呢鋪都係棘手。跟豐盛有關嘅子公司實力建業(00519)曾急跌至0.49元，半場跌幅收窄至16%，報收0.55元。豐盛持有近74%股權嘅高速傳動(00658)亦跌逾5%。其實豐盛仲持有唔少上市公司股權，包括中國賽特(00153)、自動系統(00771)、建發國際(01908)、中生聯合(03332)、衍生仕團(06893)同埋創板股密迪斯肌(08307)，全部股份逆市下跌，無一幸免。

雄安概念股金隅(02009)明日派成績表，公司之前已發咗盈喜，股價調整至20日線(4.07)完反彈，半場升5.4%，即管睇吓過唔過到4.33條10日線，過得到應該有條件挑戰番4.5元，惟獨係擔心業績過後又見光死。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)