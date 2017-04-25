港股直擊 即巿股評

法國總統選舉選情較為明朗化，隔晚歐美股市造好，港股昨日反覆高收後，今早重上廿天線。金融、科網和內房股表現突出，多股破頂。

恒指高開65點，早段升幅一度收窄至62點，見24201點半日低，其後發力，重上20天線(約24209點)，升幅拉闊至超過200點，最多升268點，見24407點，為3月30日以來新高。恒指中午收報24366點，升227點或0.9%，大市成交額407.83億元。

國企指數報10240點，升133點或1.3%。

A股半日回升，滬指升0.42%；深指升1.11%。

藍籌股方面，騰訊(00700)見241.2元再創上市新高，半日升1%；滙控(00005)升1.1%，兩股貢獻大市55點。長和系普遍造好，長和(00001)升2.2%；長建(01038)升1.7%；長實地產(01113)升0.9%；不過電能(00006)遭大和資本降目標價，半日跌0.9%。另外，東亞(00023)升2.9%，為表現最好藍籌；招商局港口(00144)升2.5%。相反，旺旺(00151)跌0.9%；吉利(00175)跌0.7%。

焦點板塊

中資金融股：A股回升，中資金融股領漲大市，建行(00939)升1.6%；工行(01398)升2%；平保(02318)升1.5%；國壽(02628)升1.7%；中行(03988)升2.2%。另外，郵儲銀行(01658)半日收報5.16元，升幅2.6%，創上市新高；人保(01339)亦升2.6%，兩股為升幅最大國指成分股；財險(02328)升2.5%。

科網軟件股：隔晚美國納指創歷史新高，本港除了龍頭騰訊破頂，個別股份表現突出。IGG(00799)急升7.5%；擎天軟件(01297)升3.8%；中軟國際(00354)升2.4%；博雅互動(00434)升2%；科通芯城(00400)升4.2%；美圖(01357)升3%。

內房股：另一跑贏板塊，中國恒大(03333)年內第7次回購，股價創上市新高，半日升6%；中少型內房寶龍地產(01238)亦創上市新高，半日升10.3%。另外，華潤置地(01109)升1.4%；中海外(00688)升1.1%；富力(02777)升2.1%；中國金茂(00817)升3.5%；融創中國(01918)升2.6%；合景泰富(01813)升2.6%。

焦點股份

豐盛控股(00607)：遭沽空機構格勞克斯(Glaucus)狙擊，上午中途停牌，停牌前報2.52元，跌11.9%。集團旗下中國高速傳動(00658)半日跌5.2%。格勞克斯預料豐盛控股股價將會大跌七至八成，又指集團內部人士透過股價上升作為「掩眼法」(smokescreen)，以掩飾集團向主席及其家族轉移公司最有價值的資產。

ASM太平洋(00522)：低開5.5%，甫開曾挫6.2%，半日跌4.2%，由於配股上板，成交額達27.45億元。集團控股股東ASMI按每股作價105元，配售2000萬股予機構和其他專業投資者，佔已發行股本約4.9%。配股價較昨日收市價折讓8.54%，ASMI套現21億元，完成後持有約34%股權，為ASM太平洋最大股東。

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