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今日 12:16 港股直擊 即巿股評

恒指半日升227點 重磅內銀有追捧

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法國總統大選漸趨明朗，歐洲股市造好，法國CAC 40指數大漲4%，創兩年新高。美國三大主要指數跟隨走強，齊升逾1%。港股承接外圍升勢，開市後逐步走高。

恒指周二高開65點，甫開升幅曾收窄至62點，已見24201點半日低，內銀走高及騰訊(00700)破頂下，恒指繼續發力，重上20天線(約24207點)，更自4月5日以來，首度升逾24400點關口，高見24407點半日高。恒指中午收報24366點，升227點或0.94%，大市成交額407.8億元。

國企指數報10240點，升133點或1.32%。

ASM太平洋(00522)控股股東以折讓價105港元，配售兩千萬股(佔已發行股本4.9%)。股份急跌，半日報110.1元，跌4.1%，居成交金額榜首位。

騰訊(00700)連續4日創新高，半日高見241.2，中午收報240.4元，升1%。

早前公布業績，全年多賺75%的IGG(00799)今早破頂，創上市新高，半日報11.42元，升4.5%。

內銀季績公布前向好，建行(00939)、工行(01398)及中行(03988)分別升1.6%、2%及2.2%，帶動大市走高。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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