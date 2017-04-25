港股直擊 即巿股評

ASM太平洋(00522)低開5.5%，甫開曾挫6.2%，見107.8元，現跌4.8%，由於配股上板，成交額達22.08億元。

集團控股股東ASMI按每股作價105元，配售2000萬股予機構和其他專業投資者，該等股份佔集團已發行股本約4.9%。配股價較昨日收市價114.8元，有約8.54%折讓，ASMI據此套現21億元。

股份禁售期為180天。完成後ASMI持有約34%股權，為ASM太平洋最大股東。

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