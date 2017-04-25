即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開後，出現近「V」形走勢，全日波幅 248.26點。恆指收報 24139.48點，升97.46點或0.41%，成交金額 655.05億元。國指收報 10107.63點，升57.61點或0.57%；上證收報 3129.53點，跌43.62點或1.37%。A股走勢遜於港股。

恒指呈2連陰走勢，以「吊頸」收市，反映昨天低位 23958.18點有一定支持。恒指重上10 SMA (24118)，但受制於20 SMA (24207)及保歷加通道中軸。

中國央行副行長易綱表示，隨著經濟復甦站穩腳跟，中國的不良貸款已企穩，資本外流壓力也有所減輕。中國央行首席經濟學家馬駿表示，債市進一步開放沒有具體目標，正研究延長債市的交易時間；過度槓桿會帶來金融風險，中國將放慢槓桿率上行速度。

法國總統奧朗德表示呼籲選民，在5月7日的第二輪大選投票中，支持馬克龍，歐盟委員會也稱支持馬克龍。消息利好歐洲股市表現。

美國白宮官員透露，總統特朗普將要求減個人稅，並把企業稅率降至15%。美國財長努欽表示，總統的稅改計劃料定於周三公佈。美國運輸部長趙小蘭表示，政府有望在未來幾個月，就1萬億美元基建計劃準備好立法方案。美股三大指數向好，今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恒指走勢向好，料上試24300水平。

今天是北韓建軍節，宜留意北韓會否進行第六次核試或再試射導彈，影響北亞地區的局勢，增加投資市場風險。

個股介紹：

神威藥業(02877) 的主要業務為從事現代中藥注射液、軟膠囊及顆粒產品的研發、生產及銷售。

集團在2016財年錄得營業額人民幣19.93億元，跌3%；毛利人民幣12.86億元，跌5%；溢利人民幣5.89億元，跌10%。每股盈利人民幣71分，末期息人民幣12分，並宣派特別息人民幣9分，除淨日為2017年6月5日。集團管理層早前在媒體訪問中表示，過去數年都有派發特別息，相信今年亦繼續派發特息。

參考彭博數據，集團的2017年預測市盈率為12.49倍，周息率6.2%。股份昨收 8.93元，上望 9.45元，止損設於 8.75元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。