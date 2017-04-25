隔晚歐美股市顯著造好，恒指昨日升近百點後，今早高開65點報24204，升至20天線水平。
國企指數高開32點報10139。
藍籌股方面，騰訊(00700)高開0.3%報238.8元。
滙控(00005)高開0.9%報63.55元。
中移動(00941)高開0.3%報83.05元。
個股方面，ASM太平洋(00522)控股股東有意配售2000萬股普通股，今早見配股上板，每股作價105元，較上日收市價折讓8.5%，市前成交達21.23億元，開市價報108.5元。
隔晚歐美股市顯著造好，恒指昨日升近百點後，今早高開65點報24204，升至20天線水平。
國企指數高開32點報10139。
藍籌股方面，騰訊(00700)高開0.3%報238.8元。
滙控(00005)高開0.9%報63.55元。
中移動(00941)高開0.3%報83.05元。
個股方面，ASM太平洋(00522)控股股東有意配售2000萬股普通股，今早見配股上板，每股作價105元，較上日收市價折讓8.5%，市前成交達21.23億元，開市價報108.5元。
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