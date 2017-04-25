今日 09:14
港股直擊
即月期指高開35點，報24227，較上日現貨收市高水88點。
H股指數期貨高開2點，報10150，高水42點。
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法大選一馬當先 歐美股破頂
今日信報
外傭生力軍 僱主有得「柬」
紀曉風
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老特超級周 市場好擔憂
習廣思
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今日信報
政經大事輪住上 股市本周難安樂
從上市公司到博愛主席 彭少衍行善講心唔講…
特總稅改惹關注 尋政策市機遇
王良享
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財富管理
供過於求 燒錢不停 內地共享單車恐現泡沫
StartupBeat
Regulators shouldn’t overreact to speculative frenzy in market
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地緣緊張情緒緩解 美股續升
國際財經 ｜ 昨日 23:31
金融股支撐 道指升逾200點
國際財經 ｜ 今日 05:34
【EJFQ短評】金山軟件以大成交向上 料能上試24元
即巿股評 ｜ 昨日 22:19
【EJFQ短評】郵儲銀行突破阻力 料未見頂
即巿股評 ｜ 昨日 22:18
供求憂慮重現 油價連跌6天
國際財經 ｜ 今日 04:39
港新再增持樂遊科技至30.09%
重要通告 ｜ 昨日 23:24
佳兆業尋求發行逾20億可換股債
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東芝業務重組 擬分拆4家獨立公司
國際財經 ｜ 昨日 22:22
夜期最新報24226 升34點
港股直擊 ｜ 昨日 22:15
歐洲股市收市上升
國際財經 ｜ 今日 00:31
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