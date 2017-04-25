港股直擊 即巿股評

外圍股市顯著造好，恒指今日有望挑戰20天線阻力，不過市場暫時缺乏成交動能，升市質素難有明顯改善。

隔晚歐美股市急升，法國大選的首輪投票結果受到市場歡迎，推動股市上揚。。道指收升216點或1%，報20763點；納指再創收市新高，收升1.2%，報5983點。銀行板塊升2.8%追隨歐洲銀行股升勢。有「恐慌指數」之稱的芝加哥商業交易所波動指數（VIX）大跌近22%，降至11.45，為超過兩周以來的最低水平。

據Opinionway每日民調顯示，馬克龍將在法國大選第二輪投票中以61%的支持率擊敗勒龐。勒龐主張法國退出歐羅區，馬克龍當選概率增大對市場是利好消息。

另外，美國財長努欽周一對媒體表示，特朗普的稅改計劃料定於周三公布。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報63.52元，跌0.52元；中移動(00941)ADR收報82.85元, 升0.05元。國壽(02628)ADR收報22.93元，跌0.07元。「三桶油」個別走，中石化(00386)仍然表現較好，ADR收報6.33元，升0.03元；中石油(00857)ADR收報5.5元，跌0.01元；中海油(00883)ADR收報9.01元，跌0.05元。

ADR港股比例指數報24236，較周一恒指收市升96點或0.4%。恒指收報24139點，升97點或0.4%，24000點關及50天線失而復得，但整體大市升跌比例則惡化，下跌比例達61%，為本月以來第四高。大市沽空比率12.93%，較上日上升約2.77個百分點。留意恒指今日能否升穿20天線約24200點水平，較大阻力為本月5日高位24400點。

內地股市昨日重創，銀監會加強監管 資金面趨緊。深成指跌幅達2.2%，上證指數則收報3129，跌幅有1.4%，以收市計，其14天相對強弱指數(RSI)跌至29.27，為去年1月以來最低，且呈超賣。留意短期會否出現技術反彈。

焦點股份

ASM太平洋(00522)：公布，控股股東ASM International N.V.有意透過部分第二配售，配售該公司2000萬股普通股，佔該公司全數已發行股本約4.9%。ASM太平洋上周公布首季純利增4.5倍，之後股價造好，昨日再破頂高見116.2元，留意今日股價表現。

成實外教育(01565)：公布，主要股東Happy Venus Limited以總代價約12.06億元，向5名第三方合共出售該公司2.39億股，佔已發行股本約7.7%。

中航國際控股(00161)：公布旗下深圳上市A股附屬天馬微電子第一季業績，歸屬於天馬股東的淨利潤2.25億元人民幣，按年上升1.48倍。

中興通訊(00763)：公布，該公司今年的股票期權激勵計劃決議案已獲批准，A股股份將於今日起恢復買賣。

今日有多家公司公布業績，信行(00998)及馬鋼(00323)均公布首季業績，楓葉教育(01317)則公布截至2月底止中期業績。