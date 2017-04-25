即巿股評 港股直擊

上周恒指24,000點關口失而復得，其中一大功臣是被稱為「股王」的騰訊(00700)。騰訊年初至今已累升超過兩成，而且本週一再創上市新高。事實上，騰訊相關認股證期間獲投資者高度關注，在騰訊展開升浪以來，輪場資金的參與度非常高。現時騰訊再創新高，或會進一步吸引投資者計劃作看好部署，在這情況下選擇窩輪時又有何需要注意？

假設閣下現在希望揀選一隻騰訊認購證入市，你或者會打開窩輪發行人網站去搜尋，但現時市場上有超過200隻騰訊認購證，部份投資者或會感到無從入手。這時往往會想到以成交金額來為這此產品排序，然後在成交金額前列之中選擇一隻騰訊認購證作入市選擇。

不過，若果單以成交金額來作為選擇產品的依據，往往會遺漏其他更好的選擇，甚至有機會選擇了不合適自己部署策略的產品。首先，某產品的高成交金額很多時候是由於該產品的即市買賣頻率較高所致，未必反映輪場資金的過夜部署，對投資者分析輪場資金如何部署升浪的參考價值不高。這方面應該要留意窩輪的資金流向，並非成交金額。

此外，部份投資者或會以為高成交量代表高流通量，其實兩者不儘相同，而且並不存在直接關係。流通量的關鍵是指投資者能否以較低的買賣成本(即較窄買賣差價)買入或賣出所需數量以進行開倉或平倉交易，這並非等同於高成交量，而是要視乎發行商作為主要流通量提供者的買盤及賣盤的掛牌數量以及買賣差價。

最後，即使某高成交產品的條款或適合投資者的部署策略，但其實現時市場上的窩輪選擇非常多，即使是相同條款或類似條款的產品也往往有多於一隻。投資者不妨多花一點時間去研究其他類似條款的產品，從而找出最合適的選擇。

要作出精明的選擇，投資者可按兩大條件去比較相近條款的產品。首先是比較其實際槓桿，因為此數字代表產品理論價格對正股價格變化的敏感度。如看中正股走勢，條款相近的產品之中，實際槓桿較高的產品價格表現理應較佳。另一重要考慮因素是街貨量，即是說產品的實際槓桿縱使較高，但也要留意街貨量，因為街貨量較高的產品較受市場供求關係影響，如當窩輪價格大幅上升而資金傾向獲利沽貨，相關沽壓或會影響產品的回報表現。因此簡單而言，投資者需在產品槓桿及街貨量之間取平衡，爭取較佳槓桿之餘亦宜選擇街貨量較低的產品。

作為一個精明的輪證投資者必須做足功課，選擇產品時應細心比較不同發行人的產品，同時按個人投資目標和市況作周詳考慮，謹記切勿單純以成交金額作為選擇產品的依據。

以騰訊上周五收報236.4元為例，市場上較受資金青睞的條款，包括行使價接近242元、今年9至10月到期的騰訊認購證，現在市場上共有6隻類似產品，當中騰訊購(12194)，行使價242.00元，2017年09月28日到期，實際槓桿8.9倍。細心觀察，雖然12194實際槓桿並非最高，但要留意槓桿最高的另外兩隻選擇已分別累積近１億份及超過5,000萬份街貨。12194槓桿僅次於上者，但取其街貨量明顯較低，僅約1,000萬份。因此在平衡各因素後，這或是較值得考慮的產品選擇。

註：以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/