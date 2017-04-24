重要通告 港股直擊

康寧醫院(02120)宣布，申請自願中止A股發售審查，已於上周三(19日)獲中國證監會批准。

集團表示，自願中止申請因集團擬更換A股發售的中國法律顧問北京市天元律師事務所，由於天元自身原因，雙方同意終止A股發售的聘用。集團計劃盡快聘請另一中國法律顧問，一旦聘請新任A股發售中國法律顧問，將盡快向中證監遞交相關文件並申請恢復A股發售審查。

康寧醫院稱，將繼續積極地推進A股發售計劃，不認為自願中止A股發售審查將會對其計劃完成A股發售造成重大不利影響。