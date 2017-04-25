即巿股評 港股直擊

上周三，期指因受著朝鮮半島的局勢緊張及中銀監和中證監同時加強對內地的金融機構的監管的雙重負面因素的影響下，曾一度低見23706點，創本月新低；本以為明確方向已出現之時，中國外交部卻於上周四發表的關於朝鮮局勢的言論（當時方並不希望以衝突或戰爭解決事件），頓時為局勢限溫不少，而期指亦乘此消息反彈了234點，重上24000關口，同時返回本月大部份時間處於之前的上落區間（24000-24500點）中。

直至昨天，談論已久的法國首輪大選亦已經舉行，而結果（中間派馬克宏和極右國民陣線勒龐一起進入第二輪選舉，而前者得票較多）符合預期，消息帶動外圍（除內地）各主要市場急漲，而期指亦收市升164點，報24192點，穩守於24000點之上。一時間，外圍市況看似十分樂觀，壞消息亦好像一掃而空，不過筆者卻仍有戒心，因認為上述的因素暫時只是舒緩了，而不是真正獲得解決，期指於短期內定會再受以上的因素的變化左右；再加上，本周末，即是4月29日，美國備受關注的財政撥款法案若果未能通過，則美國聯邦政府恐怕會關門，而現時情況仍然膠著，到時定必會為環球市場帶來一定的衝擊，因此建議投資者不要因短期的氣氛轉好而急於入市，應關注有關國際形勢的發展，待明朗化後再作部署。

技術分析方面，期指於上周三曾一度跌穿五十天移動平均線，唯之後在周四開始出現了明顯反彈，先收復了五十天移動平均線及24000點心理關口，直至昨天，憑藉著法國首輪大選結果的帶動下，成功收復了十天移動平均線，唯二十天移動平均線仍未能收復，反映市況暫時仍然維持著牛皮的格局，尚待明確的方向出現；另外，市場上動力持續減弱，成交縮減，上周五全日成交更只有611億，反映市場上觀望氣氛漸濃；而同時多個重要技術指標（如RSI，MACD和DMI等）亦未出現明確的訊號，反映市況短時間內應仍維持反覆上落的格局。筆者認為明確的方向最快應該會在本周四期指結算後才會出現，因為成交偏低的情況方便了大戶能更好的把指數鎖住在24000點左右水平結算，以圖把所有認購認沽期權的短倉殺盡圖利；另外，期指要出現明確的方向首先要在成交的配合下突破上落區間（23706點至24419點），不過基於暫時的情況下，筆者認為短期先向下突破（不會太深），之後再升穿24419點的機會較大。

策略方面，正如上文，雖然筆者認為短期向下突破的機會較大，不過認為不會太深（最多為23000至23400點左右），調整過後，期指便會再次向上展開新升浪，升穿24419點，因此中期看好的看法不變。正因如此，筆者建議保守的投資者於這段時間不要貿言開Long Put倉，反而應襯市況回調時，引伸波幅同時上升的情況下以Short Put作主調儲貨為主，如之後期指若收市跌穿23706點，投資者可考慮開倉做6月份Short Put23000點，以賺取期權金為主；相反，若期指於未來收市升穿24419點，則可考慮開倉做5月Long Call25000點，期權金成本大為大概100-110點左右，而暫不定目標價，若跌穿24000點便要考慮止蝕。若果投資者較進取的話，則可考慮以小注於現價開倉做一組即月的鞍馬組合，同時做4月Long Call24400點及4月Long Put24000點，期權金成本以昨天收市價為30點及47點，以博於未來兩三天外圍市況出現一些變化，從而令期指出現一輪波動，因是投機及小注的關係，將不設止蝕價。

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編按：作者 陳晧廉，證監會持牌代表，現職外資金融機構，從事金融行業超過10年，醉心研究以小博大之機率，以輸有限贏無限的買入期權工具在股市搵食，80後，在求學時已沉迷投資研究，曾是香港大專生「外匯模擬投資比賽」始創推手之一。

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