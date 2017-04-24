港股直擊 即巿股評

法國大選首輪投票結束，極右馬琳勒龐和中間派馬克龍將於次輪對決，現時馬克龍選情秤先，亞太股市今日造好，歐股開市後更飆升。相反，A股今日急跌，深成指挫逾2%。而港股上周挫219點後，今日反覆回升。

恒指高開143點，開市後一度升164點，見24206點全日高，收復10天線(約24118點)後，受A股拖累倒跌，跌穿50天線(約24030點)和兩萬四關口，最多跌83點，見23958點全日低，中午跌25點，波幅上午成形，午後走勢改善，曾升逾140點。恒指收報24139點，升97點或0.4%。大市今日有約850隻股份下跌，上升股不足600隻。

全日成交額655.05億元，較上日增加約43.79億元。

國企指數報10107點，升57點或0.6%。

恒指即月期貨收市升164點或0.68%，報24192點，高水53點。

A股顯著下挫，滬指跌1.37%；深指跌2.16%。兩市成交額約4119億元人民幣。

歐洲三大股市急升，法國總統大選中間派候選人馬克龍於第二輪投票的選情看漲，法國股市飆升4.4%；美國道指期貨最新升183點，報20686。

藍籌金融股領漲，滙控(00005)升1.1%；建行(00939)升0.8%；工行(01398)升0.6%；國壽(02628)升1.3%；平保(02318)升1%。另外，騰訊(00700)曾見240元創上市新高，收市升0.7%。相反，新地(00016)被瑞信降評級至「跑輸大市」，目標價下調至105.3元，收市跌1.3%。

此外，長和系多重利好，歐羅急升，長和(00001)收市升2%。另外，長實地產(01113)、長建(01038)及電能(00006)組成的財團早前獲澳洲政府通知，不反對財團向該國能源配送商DUET提出全購，長建更獲花旗上調評級至「買入」，目標價升至72元，收價收市升4.1%，報66元，為表現最好藍籌。電能今日升3.1%；惟長實地產(01113)逆市跌0.5%。

焦點板塊

鐵建股：一帶一路國際合作高峰論壇將於下月14日至15日舉行，概念股持續受市場關注，惟相關A股急挫，本港鐵建H股跑輸。中交建A挫8.22%，其H股(01800)跌2.4%，為跌幅最大國指成分股；中鐵A跌2.26%，H股(00390)跌0.4%；中鐵建A挫5.64%，H股(01186)跌1.1%。

濠賭股：澳門出現疑似退伍軍人症，加上摩根大通最新報告，下調行業看法至中性，並調低多股評級，濠賭股全線受壓。美高梅中國(02282)跌3.4%；澳博(00880)跌1.5%；新濠國際(00200)跌4.3%；銀娛(00027)跌1.8%，為跌幅最大藍籌；永利澳門(01128)跌1.3%。另外，本港3名感染相同基因排序退伍軍人桿菌的患者，潛伏期內曾到集團旗下巴黎人酒店逗留或居住，金沙中國(01928)跌1.5%。

汽車股：主要汽車製造商跑輸，吉利(00175)跌1.2%；長汽(02333)跌1.3%；廣汽(02238)跌2.7%；北汽(01958)跌3.2%；華晨(01114)跌1.1%。相反新能源車製造商向上，比亞迪(01211)升0.4%；五龍電動車(00729)急升8.7%，成交額1.25億元。

建材及水泥股：表現落後，華潤水泥(01313)首季股東應佔盈利6.04億元，按年飆升90.56倍。不過股價挫6%，報4.26元，成交額1.24億元。另外，中建材(03323)挫4.3%；西部水泥(02233)跌2.5%；聯塑(02128)跌1.6%；金隅(02009)跌1%。

焦點股份

昂納科技(00877)：復牌大幅低開13.8%，曾挫14.3%，收市跌11.7%，成交額達6.88億元。集團先舊後新配股，配售價5.25元，較停牌前收市價6.22元折讓約15.59%，集資淨額2.62億元，擬用作潛在收購事項。集團亦宣布，收購3SP Technologies，代價1920萬美元(約1.5億港元)。

金山軟件(03888)：股價曾升8.9%，收市升8.1%，成交額6.08億元。集團向騰訊(00700)出售西山居4.34%股權，對價6261.8萬美元(約4.88億港元)。而騰訊亦擬向西山居其他股東收購5.56%股權，完成後，騰訊持有西山居股份9.9%股權，而金山軟件持有67.65%。

郵儲銀行(01658)：股價曾見5.04元創上市新高，收市升1.4%，報5.03元，成交額2.4億元。

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