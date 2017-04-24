港股直擊 即巿股評

今日與大家討論有線寬頻(01097)，此股曾於4月18日開市前宣布停牌，兩日後的晚上發布以公開發售形式進行供股消息，就是沒有供股權可交易的供股，比例為3供5，因大於2供1，除了屬較大規模供股，也必須通過決議案方可進行。供股價為0.21元，較停牌前(4月13日)收報0.61元折讓65.57%，因大於三成，反映屬大折讓供股，連同上述大規模供股的分析，理應復牌首日沽壓極大。

股價具備操控條件

果然，於4月21日復牌時開報0.485元，較前收報0.61元裂口低開20.49%。開市價於競價盤產生，成交量約1462萬股，涉資近709萬元，明顯不是散戶成盤。參考4月20日中央結算系統(簡稱CCASS)資料，參與者有458名，持有約4.76億股，佔已發行股本23.67%，相對公眾持股佔比26.10%，由於兩個百分比接近，認為在CCASS的全屬街貨。而首七名參與者的持股量才超過上述約1462萬股，進一步反映屬大戶產生的成交機會大。若將觀察範圍擴展至首16名參與者，均持有700萬股以上，屬有心人持貨機會大，她們佔參與者總數只有3.49%，卻持有約2.89億股，計出街貨佔比為60.76%，因已高於六成，反映貨源已被歸邊，暗示股價具備可操控的條件。

存在托價散貨可能

於以上分析基礎，就能解釋為何上周五(4月21日)股價能夠如此大幅波動，誠如上述開報0.485元，裂口跌超過兩成，並於開市後首分鐘低見0.46元，跌幅為24.59%，不過於上午收市時已重上0.53元，跌幅已收窄至13.11%，臨近下午2時變為無起跌，股價繼續上揚，於收市前不足10分鐘高見0.77元，最終收報0.71元，升逾16%。由主板跌幅榜三甲，戲劇性地變成躋身升幅榜第六名。如今要考慮的，到底股價會否乘勢繼續被拉升，觀乎當日成交量約5.46億股，相對公眾股東現時持有約5.25億股，存在所有街貨已被換手一次的可能。但以筆者過去經驗，經常累計成交量要是公眾持股量的2至3倍，才能較肯定全數貨源已被易手，表示有心人已離場機會大。因此，我認為股價續升機會大，目的是要讓有心人可於高位成功派貨給散戶，參考3月10日裂口低開37.63%(0.93元→0.58元)，不排除股價能上揚至回補此裂口，上試0.9元水平，相對0.71元只差19個價位，相對上周五開市價及收市價經已相距24個價位，反映有心人具備拉升股價的實力，問題在於是否有此意圖而已。

四名新主大有來頭

事實上，今次供股的結果就是易主，於供股、會德豐(00020)實物分派，以及貸款資本化完成後，九龍倉集團 (00004)加上會德豐的佔權由73.84%降至10.96%，由佔權為30%及以上的控股股東，降格為介乎10%及少於30%的主要股東，包銷商則由佔權為0%大幅變成54.02%，因佔權超過五成，成了有線寬頻的新主。論到包銷商，就是永升(亞洲)有限公司，該公司的最大持份者為鄭家純，佔權31.50%，他擔任主席兼董事的其中一間公司為周大福企業有限公司亦佔權14.00%，可視為鄭家純擁有永升的控股權有45.50%，餘下股權則由遠東發展(00035)之主席、執行董事兼行政總裁邱達昌；富力地產(02777)之共同創始人、主席兼執行董事李思廉；以及聯想控股(03396)之執行董事趙令歡全資擁有的Expand Ocean L.P.，分別佔權24.50%、16.00%和14.00%共同擁有。基於這四人的來頭不少，有線寬頻旗下的有線電視的未來發展，實在令人充滿冀盼！

進場之前必須三思

畢竟冀盼只適用於中長線投資，對於短線投資的讀者，除了上述有望股價被拉升的因素，也要提防股價走勢隨時逆轉。理由是股價上揚表示有心人在散貨，於散貨完成後自然不會托價，股價就會下滑。而要留意的是有心人屆時不但不托價，極有可能還會壓價，令散戶蒙受損失，就假設散戶於現價0.71元進場，當股價跌至0.61元(4月20日收市價)，賬面損失是14.08%；但見供股價0.21元，較0.61元之潛在回報率為1.9倍，相信供股意欲很大，不過就算預期時間表沒有改動，供股貨的出爐日期為9月14日，距今近五個月，屆時股價發展如何，實在不得而知，故此認為屬高風險短線操作，讀者進場前必須三思。

聶Sir

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