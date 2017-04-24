港股直擊 即巿股評

之前一直困擾大市嘅法國總統大選，首輪投票結束，中間派馬卡龍成為下任法國總統機會大增，支持脫歐嘅候選人勝出機會大減，缸邊友放下心頭大石。避險情緒確有降溫，但唔等於個市要大升，主要係未有咁嘅條件，所以港股今日上半場都係高開低走，倒跌散場。

恒指高開143點後，一度衝上24206點半日高位，可惜受A股插水拖累，半日恒指倒跌，曾失守二萬四關，低見23958點；半日恒指報收24016點，跌25點，關鍵係10日線(約24105點)跟50日線(約24028點)雙雙得而復失，好友開心得嗰一陣。期指則險守二萬四點；國指則跌4點，報收10045點。

話咗騰訊(00700)雖然係好股，但亦要搵個靚位先入貨，今早高開240元全日高位即掉頭，高開低走半日報收237.4元，話就話破頂股唔估頂，但要依家搵位上車，似乎都係睇定好啲。早段開市價240元經已係全日高位。半日報收237.4元，高開低走暫未宜上車。

其他科網股個別發展，阿Man經常提醒要趁低吸納嘅金山軟件(03888)果然有料到，公司擬向騰訊出售4.34%西山居股份，作價約6262萬美元，雙方有望展開一段綑綁式關係，刺激其股價急升4.2%，股價好大機會短期重上22.2元高位。

強勢股亦要抖氣，汽車股有回吐，雖然大行一致睇好汽車股，但升嚟升去都係吉利(00175)最厲害，但今日亦難逃一跌。睇番今日升幅榜表現，除咗久休復牌嘅龍傑智能卡(02086)，股價過度集中以批股方式維持公眾持股量，但股份仍集中於強中手，貨源歸邊下股價再挾高兩成，亦唔需要花費太多資源，區區百幾萬股已推動股價勁升兩成。

不過復牌唔係一定有運行，好似昂納科技(00877)大折讓配股，股價今朝梗係反艇，開市低見5.36元，雖未穿配股價都亦不遠矣! 但其後有資金趁低吸納，股價重上5.45元，股價守住5.4元之上算係咁。

雖然少咗法國大選一個不明朗因素，但花旗經濟數據同公司業績，仍會左右大市去向，目前港股個勢似落多過上，只係結算前大戶將移動區間維持，唔上唔落係要玩死班期貨炒鬼。都係嗰句，恒指唔升穿番24250點，後市難言向好；同樣恒指守穩23800之上，大市亦插唔到幾多，繼續磨爛蓆，結算後轉戰五月，呢個月都係混吉居多。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)