港股直擊 即巿股評

法國總統大選首輪投票結束後，中間派候選人馬克龍於次輪投票選情看高一線，外圍形勢好轉，不過內地股市今早急跌，港股半日高開低收。

恒指高開143點，甫開曾升164點，見24206點半日高，惟其後受A股下挫拖累，升幅收窄，上午10時35分後明顯倒跌，跌穿50天線(約24027點)，並一舉失兩萬四關口，最多跌83點，見23958點半日低。恒指中午收報24016點，跌25或0.1%，大市成交額336.2億元。

國企指數收報10045點，跌4點。

A股急挫，滬指跌1.56%；深指曾挫逾2%，當半日跌1.63%。

藍籌股方面，中移動(00941)跌1.6%；拖低大市，聯通(00762)跌1%；昆能(00135)跌1.7%；友邦(01299)跌0.4%；中行(03988)跌0.5%。相反，騰訊(00700)曾見240元創上市新高，半日升0.4%；建行(00939)升0.2%；工行(01398)升0.6%；平保(02318)和國壽(02628)升1.1%。

歐羅急升下，長和系普遍逆市造好，長建(01038)半日升2.8%，為表現最好藍籌；電能(00006)升1.3%；長和(00001)升1.9%；長實地產(01113)跌0.5%。長實地產、長建及電能組成的財團早前獲澳洲政府通知，不反對財團向該國能源配送商DUET提出全購。

焦點板塊

鐵建股：一帶一路國際合作高峰論壇將於下月14日至15日舉行，概念股持續受市場關注，惟相關A股今早急挫，本港鐵建H股跑輸。中交建A挫7.38%，其H股(01800)跌3.3%，為跌幅最大國指成分股；中車A跌3.13%，H股(01766)跌1.5%；中鐵A跌4.52%，H股(00390)跌1.3%；中鐵建A挫6.41%，H股(01186)跌1.6%。

濠賭股：澳門出現疑似退伍軍人症，加上摩根大通最新報告，下調行業看法至中性，並調低多股評級，濠賭股今早全線受壓。美高梅中國(02282)跌2.2%；澳博(00880)跌1.5%；新濠國際(00200)跌4.3%；銀娛(00027)跌2.5%；永利澳門(01128)跌1.9%。另外，本港3名感染相同基因排序退伍軍人桿菌的患者，潛伏期內曾到集團旗下巴黎人酒店逗留或居住，金沙中國(01928)跌1.5%。

汽車股：另一跑輸板塊，吉利(00175)跌2.8%，為表現最差藍籌；長汽(02333)跌1.7%；廣汽(02238)跌3%；北汽(01958)跌4.2%；華晨(01114)跌2.8%。

焦點股份

昂納科技(00877)：復牌大幅低開13.8%，曾挫14.3%，半日跌12.9%，成交額達6.43億元。集團先舊後新配股，配售價5.25元，較停牌前收市價6.22元折讓約15.59%，集資淨額為2.62億元，擬用作潛在收購事項。集團亦宣布，收購3SP Technologies，代價1920萬美元(約1.5億港元)。

金山軟件(03888)：股價半日升4.2%，成交額2.24億元。集團向騰訊(00700)出售西山居4.34%股權，對價6261.8萬美元(約4.88億港元)。而騰訊亦擬向西山居其他股東收購5.56%股權，完成後，騰訊持有西山居股份9.9%股權，而金山軟件持有67.65%。

華潤水泥(01313)：首季股東應佔盈利6.04億元，按年飆升90.56倍。不過股價曾挫7.5%，見4.19元逾一個月低，半日跌6.4%。

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