建材及水泥股今早表現落後，華潤水泥(01313)首季股東應佔盈利6.04億元，按年飆升90.56倍。不過股價曾挫7.5%，見4.19元逾一個月低，現跌6.4%，報4.24元，成交額7942萬元。
另外，中建材(03323)挫4.3%；安徽海螺(00914)跌0.7%；西部水泥(02233)跌1.7%；聯塑(02128)跌2%；金隅(02009)跌1%，其A股(601992.SH)逆市升2.3%；
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另外，中建材(03323)挫4.3%；安徽海螺(00914)跌0.7%；西部水泥(02233)跌1.7%；聯塑(02128)跌2%；金隅(02009)跌1%，其A股(601992.SH)逆市升2.3%；
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