港股直擊 香港財經 即巿股評

法國首輪大選結束後，市場估計極右派瑪琳勒龐最終勝出的機會已經大大減低，避險情緖降溫。港股今早跟隨外圍造好，惟在A股大跌下，升幅最新顯著收窄。

恒指高開143點或0.6%，報24185；國企指數高開52點，報10102。開市後恒指一度升164點，高見24206，升上10天線及20天線附近，之後上衝乏力，恒指升幅收窄，截至9時58分，恒指升40點，報24082。

A股上午急跌，上證指數最新跌1.4%，報3128；深成指一度大跌逾2%，低見10060，最新跌1.7%，市場繼續憂慮金融業監管力度加大；另外，內地首季罕見地出現1551億元人民幣財政赤字，亦利淡市場氣氛。

美國道指期貨則顯著造好，最新報20644，升141點。

藍籌股個別發展，騰訊(00700)高開3.6元或1.5%，報240元，再創上市新高，最新升幅收窄，現報237.6元，升0.5%。

中移動(00941)高開0.7%，報84.45元，惟最新要跌1.1%，報82.9元。

中資金融股普遍靠穩，建行(00939)升0.5%，報6.21元；農行(01288)升0.9%，報3.53元；平保(02318)升0.6%，報42.25元。

個股方面，早前公布「三供五」，獲永升入主的有線寬頻(01097)，上周五倒升一成六，今早要跌近一成。