訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:05 港股直擊 香港財經 即巿股評

港股升幅急收窄 深成指曾插逾2%

放大圖片

法國首輪大選結束後，市場估計極右派瑪琳勒龐最終勝出的機會已經大大減低，避險情緖降溫。港股今早跟隨外圍造好，惟在A股大跌下，升幅最新顯著收窄。

恒指高開143點或0.6%，報24185；國企指數高開52點，報10102。開市後恒指一度升164點，高見24206，升上10天線及20天線附近，之後上衝乏力，恒指升幅收窄，截至9時58分，恒指升40點，報24082。

A股上午急跌，上證指數最新跌1.4%，報3128；深成指一度大跌逾2%，低見10060，最新跌1.7%，市場繼續憂慮金融業監管力度加大；另外，內地首季罕見地出現1551億元人民幣財政赤字，亦利淡市場氣氛。

美國道指期貨則顯著造好，最新報20644，升141點。

藍籌股個別發展，騰訊(00700)高開3.6元或1.5%，報240元，再創上市新高，最新升幅收窄，現報237.6元，升0.5%。

中移動(00941)高開0.7%，報84.45元，惟最新要跌1.1%，報82.9元。

中資金融股普遍靠穩，建行(00939)升0.5%，報6.21元；農行(01288)升0.9%，報3.53元；平保(02318)升0.6%，報42.25元。

個股方面，早前公布「三供五」，獲永升入主的有線寬頻(01097)，上周五倒升一成六，今早要跌近一成。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。