即巿股評 港股直擊

恒指上周五高開後，走勢反覆偏軟，全日波幅198點。恒指收報24042點，跌14點或0.06%，成交金額611.26億元。國指收報10050點，跌6點或0.06%；上證收報3173.15點，升1.05點或0.03%；兩市合計成交3,824億元，A股走勢優於港股。

恒指以陰燭收市，未能成功升破10 SMA，但就能重上50 SMA之上。不過，若與早前走勢一併參考，則出現近「烏雲蓋頂」走勢，反映24200水平前的阻力不少。

在法國大選首輪投票中，中間派人士馬克龍和極右翼民族主義人士勒龐獲勝，共和黨和社會黨出局。受消息帶動，歐元一度升近2%，創去年11月以來的高位。不過，由於馬克龍和勒龐的政治立場有別，尤其在留歐和脫歐的看法有分歧，投資者宜繼續密切留意事態發展。

IMF中國磋商團團長Markus Rodlauer表示，中國金融領域的趨勢危險，而且不可持續，中國當局需要控制該國不斷膨脹的債務，以避免金融體系發生更嚴重的問題。中國人民銀行行長周小川說，中國今年6.5%的成長目標可以實現，金融風險受到很好的控制。

美國總統特朗普上周五簽署行政令，對奧巴馬時代的稅收規定展開審查。特朗普並將在本周發布稅改計畫，或會披露其在邊境調整稅問題上的立場。美國聯儲局副主席Fischer表示，認為今年再加息兩次是正確之舉。美國3月二手樓銷量環比成長4.4%，至年率571萬套，創下十年最高水平。美股三大指數偏軟，今早亞太股市向好，夜期下跌但ADR上升，兩者背馳，料恒指走勢反覆，料在10 SMA (約24131)水平爭持。

個股介紹：

ASM Pacific (00522) 的主要業務為設計、製造及銷售半導體工業所用之器材、工具及物料，以及表面貼裝技術配置機。

集團在截至2017年3月止的首季，錄得收入4.847億美元，較去年同期及前三個月分別增加31.4%及6.8%。集團新增訂單總額及收入創歷來第一季新高，毛利增58.7%至15.01億港元。股東應佔溢利按年增4.5倍至7.36億港元。

根據彭博數據，集團2017年預測市盈率為 22.02倍，周息率 2.19%。股份上周五收報 112.5元，上望 123元，止損設於 107元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。