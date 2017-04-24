港股直擊 即巿股評

法國大選的不明朗因素漸退，美股指數期貨今早抽升，日股更升逾兩百點，港股有望跟隨造好。

上周五美股三大指數均下跌，道指收跌30點報20547點，全個星期漲0.46%，過去一個多月基本上呈區間橫行；納指創新高後，周五跌0.1%，報5910點，全周漲1.8%。美國總統特朗普當天表示，將於未來一個星期披露稅改方案。

此外，剛過去周末舉行的法國大選，獨立候選人馬克龍，與極右國民陣線瑪麗娜勒龐得票最多，可以進入下月七日舉行的第二輪投票，市場估計瑪麗娜勒龐最終勝出的機會已經大大減低，市場避險情況降溫。美股道指期貨今早顯著造好，最新報20660，升157點或0.77%。

市場亦觀望大型科技公司季度業績，Alphabet(谷歌母公司）、微軟、亞馬遜、英特爾將在本周四公布業績，蘋果，Facebook將在下周放榜。

紐約期油上周五收跌1.09美元，跌幅2.15%，報49.62美元/桶，全周累計下跌約7.4%。美國原油產量持續攀升的跡象令油價受壓。油價今早亞洲時段則靠穩。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市價比較個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報62.12元，跌0.18元。中移動(00941)ADR收報83.78元，跌0.07元；聯通(00762)ADR收報10.27元，升0.07元。國壽(02628)ADR收報22.6元，跌0.1元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報8.99元，跌0.06元；中石油(00857)ADR收報5.49元，跌0.03元；中石化(00386)ADR收報6.29元，升0.02元。

ADR港股比例指數報24057，較上周五恒指收市升15點。港股上周五先高後低，曾升133點，見24190點全日高，重上10天線(約24131點)後回順，收報24042點，跌14點或0.1%，守住50天線(約24017點)，連跌兩周累挫225點或0.9%。目前恒指10天、20天及50天平均線均相當接近，高低之間只有約200點，大市待變格局，今早或有望跟隨美股指數期貨高開，阻力位可參考本月暫時高位24400點。期指本周四將結算，留意前後市況。

內地方面，市場繼續關注金融監管，人行行長周小川表示，中國政府高度重視金融領域存在的風險，正積極採取措施化解風險。另外，新華社發表文章指，資本市場持續調整不影響大局穩定，不必過度擔憂監管新舉措。文章指，目前政策指向非常鮮明：嚴防加槓桿炒作及交叉性風險，減少資金在金融領域空轉套利，引導進入實體經濟，將有利於中國經濟金融長期健康發展。

焦點股份

華潤水泥(01313)：公布截至3月底的首季純利6億零450萬港元,，按年上升近91倍，每股盈利9.3港仙。

昂納科技(00877)：公布先舊後新配股淨籌2.62億元，每股配售價均為5.25元，較停牌前收市價6.22元折讓約15.59%，公司最新公布收購法國3SP Technologies全部股份，代價1920萬美元(約1.5億港元)，後者從事研發及製造應用於電訊、數據通訊及創新高端市場諸如先進駕駛輔助系統(「 ADAS」)市場的激光雷達產品(「 LiDAR」)的創新芯片和激光產品。

酷派集團(02369)：公布首季經營虧損約4.6億元，並預計今年上半年的經營虧損會擴大到6億至8億元，主要由於市場競爭激烈，而今年度規劃中具有競爭力的新產品尚未上市，導致銷售收入規模下滑。