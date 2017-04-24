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在國策支持下，正在招股，專注於服務「三農」中小企業、 小微企業及個體工商戶的揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司(08252)(下稱「泰和小貸」）有望受惠於此市場持續增長。 按公司過往業績，已具備轉主板的條件， 加上公司的大股東柏泰集團為揚州市的大型實業公司， 具長線投資價值。

除了「三農」行業的增長空間， 江蘇亦是長三角地區中一個中小企業增長快速的地區。 按招股書資料內Ipsos報告顯示，2011年至2016年， 江蘇省的名義國內生産總值(GDP)複合年增長率約爲9.2%； 預期2016年至2020年間將按約7.5%至8.3%的增長率 增加，料可跑贏全國的GDP。而揚州市於2016年的名義GDP 約爲人民幣4,550億元，按年增長率爲10.7%，過去5年的 GDP複合年增長率約爲11.1%， 為江蘇省經濟表現較佳的城市。在2011年至2016年， 以獲授的小額貸款總值計算， 江蘇省已成為中國小額貸款行業的主要省份之一。 作爲長三角經濟地區的核心經濟城市之一，揚州市小額貸款總值由2 011年至2014年複合年增長率高達32.9%。

資本基礎及股東實力厚

作爲一家小額貸款公司， 充足的流動資金及於需要時獲取債務融資的能力是支持業務發展的關 鍵因素之一。泰和小貸自2013年獲江蘇省金融辦公室評爲「A」 級，及自2015年起評爲「AA」級， 根據江蘇省金融辦公室發布的《 江蘇省農村小額貸款公司扶優限劣工作意見（暫行）》，「AA」 或「AAA」級別的小額貸款公司可進行相當於其資本淨額100% 的最多債務融資，泰和小貸資本基礎充足，注册資本達人民幣4.5 億元。

招股書亦顯示，泰和小貸的創辦人柏萬林亦為揚州市小額貸款公司行 業協會創會會長，泰和小貸的大股東柏泰集團，同時向中國警察、 中國武警提供裝備服務。集團在資本基礎及股東實力上都具有優勢， 值得留意。

楊衡瑞

深信善用科技+知識可改變世界，透過網絡分享股票投資、理財及金融圈趣聞