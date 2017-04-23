重要通告 港股直擊

滙豐控股(00005)宣布，接獲非執行董事華爾士通知，其今日已向董事會呈辭，以專注發展其他事務，即時生效。

因此，華爾士將不會在4月28日舉行的股東周年大會上尋求重選，其於2016年1月1日加入董事會。