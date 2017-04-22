即巿股評 港股直擊

要數過去一個星期最受市場關注的板塊，必屬科技股莫屬。騰訊(00700)再創歷史新高，高位逼近240元關。市場憧憬蘋果公司或會在今年秋季推出多款新iPhone，以慶祝iPhone推出十周年，多年相關設備股亦受追捧，如瑞聲科技(02018)及舜宇光學(02382)，都分別在本周內創出歷史新高。到本周五，連近期走勢較落後的聯想集團(00992)，都開始吸引資金重新關注，股價重上5元關，回復升勢。

眾多科網及科技股中，特別想提提瑞聲科技。瑞聲科技自去年九月成功染藍，股份晉身恒指成分股後，股價經歷過「高山低谷」，染藍後曾經升穿90元，但及後又逐步回落，在去年十一、十二月時，更曾經一度跌穿70元關口。然而瑞聲在去年年底見底後，股價逐步回穩，近期更輾轉向上，升穿100元關口，正式成為紅底股。日線圖上，瑞聲由去年年底開始至今，似乎已形成明顯上升軌。

晉身恒指成分股後，瑞聲在股市上的受關注程度持續增加，而在本月，港交所亦正式推出瑞聲的股票期權供投資者買賣。自本周二開始，大批資金突然湧入輪場爭購瑞聲認購證，從資金流數據顯示，瑞聲認購證在本周二流入近4,800萬元資金後，周三再錄得近5,800萬元，到周四流入勢頭仍然未止，再錄得近740萬元流入。窩輪需求突然顯著增加，多隻貼價及價內輪的街貨量亦已上升至100%。為了應付市場需求，輪商在過去幾個交易日，均大量發行不同條款的瑞聲窩輪，供投資者選擇。

供求關係影響更大

大批資金突破「搶」瑞聲輪，對相關產品構成甚麼影響？最直接的影響就是瑞聲窩輪的引伸波幅，近期錄得顯著的抽升。引伸波幅理論上是指市場對相關資產未來波動性的預測，一般情況下，當正股突然錄得明顯變幅，引伸波幅亦會出現較明顯的變化。瑞聲近期破頂，當然會對相關產品的引伸波幅產生影響；但更大的影響在於供求關係，當窩輪需求急增，輪商賣出大批窩輪後，需要在期權市場上作出對沖，但成交一向不算太大的瑞聲，其場內期權的供應亦不太足夠，而且期權一樣有較大的買賣差價。因對沖需要而流入期權市場的買盤，推升瑞聲的場內期權引伸波幅，輪商無可避免將相關變化轉嫁至窩輪身上，導致瑞聲輪的引伸波幅亦大幅向上。這對投資者有何影響？最明顯的影響在於想追貨的投資者，需要付出較高的成本才能買到瑞聲輪，但若將來供應回落，有可能需承受引伸波幅下跌的風險。

對沖難度增加

其次，多隻瑞聲輪的街貨量增至100%後，輪商只能為產品提供買盤。如果有持輪的投資者以較高的位置擺出沽盤，而投資者在不知情的情況下，以遠高於理論價的價格「接輪」，將會構成額外損失。而事實上，由於瑞聲窩輪的對沖難度增加，輪商為產品開價的積極程度亦會減低，投資者在選擇產品時，亦需留意買賣差價是否過闊。

有甚麼方法可以避開上述風險？瑞聲輪引伸波幅高企，在短期內或屬無法避免，當然若果正股股價波動性夠強，足以支持引伸繼續保持在高位，持輪的問題或不太大。市場上的價外瑞聲輪，街貨普遍較低，輪商開價亦相對積極，投資者如看好瑞聲，該類產品或相對值得關注。看好可留意瑞聲購(13164)，行使價110.88元，18年8月到期。

(本結構性產品並無抵押品)

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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