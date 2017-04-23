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【品牌洞察】有線寬頻真的有救嗎？

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有線寬頻(01097)在頻臨「斷線」的最後一刻出現了白武士，比「亞洲電視」算是好彩，而白武士的班底也是傳聞中的邱達昌，以及由新世界集團鄭家純（包括周大福企業）合組的「永升亞洲」。筆者認為他們之前唔出手救「亞洲電視」的主要原因並非「亞視」蝕得比「有線」要「甘」，而是股東組合的麻煩讓任何一個人都要卻步，「有線」就來得簡單很多，就只有「九倉」而已。

加上「有線」亦已經同樣拿了個免費電視牌照（奇妙電視），相比「亞視」已經不值一錢的品牌，新牌子不一定會輸。但問題是「永升亞洲」/邱達昌（邱德根後人）/鄭官也好，到底未來的盈利模式會在哪？收緊開支是止蝕的行為，不能提升盈利，難道「九倉」近幾年就沒有想過收緊開支來續命嗎？開免費電視頻道也許有人樂觀地看比收費電視要好些，但投資內容製作跟新公司的「收緊」政策又似乎有所出入。沒有新內容，收視提高不了又何來廣告呢？

TVB免費電視的廣告收入一路下跌，已表示了傳統媒體的收入不再是續命良方；主力新聞資訊內容嗎？不也是死路一條嗎？看看「亞視」末期、「有線」現狀和「新城」電台以及現在打開個個傳媒頻道都有24小時新聞及財經資訊，筆者真的認為新聞及財經內容從來就不是甚麼靈丹妙藥。最後又提到OTT業務的發展，說真的要發展OTT業務根本就不需要免費電視頻道，而且「有線」多年內只集中製作資訊性內容，而非戲劇類，收購其製作班底比收購「亞視」的好不了多少。因此「有線寬頻」這一次被收購背後的意義在哪呢？這一幕只是續命唔死，還是真的能起死回生，大家不妨拭目以待。 

李建華

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