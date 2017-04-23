即巿股評 港股直擊

讀者簡先生問：「於10元買入5萬股中國飛機租賃(01848)，請問此股前景加何，可否長揸等待集團的機隊規模發展以及飛機拆解業務？謝謝。」(周五收報9.36元，無升跌)

林嘉麒 獨立股評人

「中國飛機租賃屬於長線收息的業務，因為它們購入飛機後，會隨即轉讓予其他買家，以賺取固定的息率。以業務穩健的公司來看，適合長線吸納。今次中國飛機租賃有多一個賣點，從它們去的業績來看，見到派息比率大幅增加，由2015年的35%升至2016年的52%。若短期能更有分拆概念的話，對公司股價以至未來的整體價值方面，都會有提升作用。股票價值得長線持有，因為現時息率多於4厘，雖然較其他穩定的，如內銀股等，息率不太吸引，但因為業務有持續增長的機會，所以中長線會較為穩定。」

溫傑 新鴻基金融財富管理策略師

「中國飛機租賃為客戶提供飛機租賃服務，基於他們購入的飛機，多能找到客戶承租，而融資的利息或滙兌條款也盡量轉價客戶，故較少機會出現飛機閒置或暴露於利率或滙率風險。另外，近年網購興起也帶動空運業務持續增長，變相增加航機需求，對集團利好。因此，建議投資者可作中長線持有；若短線操作的話，則建議跌破9元先行止損。」

羅崇博 信報投資研究部

「中國飛機租賃去年業績出色，純利增長六成八，派息增逾倍，派息比率達五成二，年內飛機出租率度維持在100%，公司正積極拓展全球市場，財務上亦頗進取，包括銀團貸款、發債及配售新股。市場上約有7間大行給予該股評級，建議買入／增持的有6位，1位建議持有，平均目標價為11.64元。慢步隨機指數有見底回升跡象，暫時建議持有，中線有望減少賬面虧損，不過要留意地緣政治升溫可能令股價較波動。另外，若作中長線投資，閣下亦可考慮將部分資金分散至行業龍頭中銀航空租賃(02588)，其負債比率明顯較低。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，[email protected] 析，建議每次提問不多於2隻股票。